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地產
2024-04-29 16:14:33

內地家長為方便子女上學 一炮過508萬購屯門嘉悅半島兩房｜二手樓成交

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樓市撤辣後，內地客入市個案趨增，最新有屯門嘉悅半島兩房，獲內地家長客一炮過斥508萬元承接。

樓市撤辣後，內地客入市個案趨增，最新有屯門嘉悅半島兩房，獲內地家長客一炮過斥508萬元承接。

樓市全面撤辣後，內地客積極入市，屯門嘉悅半島日前錄內地客以「一炮過」方式買樓個案。祥益地產區域董事黃慶德表示，易手單位為嘉悅半島1座中層B室，實用面積465方呎，採兩房兩廳開則。據了解，新買家為內地人，屬首次在港置業，之前一直租樓居住，自樓市撤辣後，便積極物色單位，方便子女在屯門區上學。該買家主要鍾情上述單位鄰近學校，遂一筆過支付508萬元購入上址自用，以實用面積計算，平均呎價10,925元。據悉，原業主於2001年以約154萬元購入上址，是次轉手帳面獲利約達354萬元，23年間單位升值逾兩倍。
即睇屯門嘉悅半島放盤(HOUSE730)

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