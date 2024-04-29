樓市全面撤辣後，內地客積極入市，屯門嘉悅半島日前錄內地客以「一炮過」方式買樓個案。祥益地產區域董事黃慶德表示，易手單位為嘉悅半島1座中層B室，實用面積465方呎，採兩房兩廳開則。據了解，新買家為內地人，屬首次在港置業，之前一直租樓居住，自樓市撤辣後，便積極物色單位，方便子女在屯門區上學。該買家主要鍾情上述單位鄰近學校，遂一筆過支付508萬元購入上址自用，以實用面積計算，平均呎價10,925元。據悉，原業主於2001年以約154萬元購入上址，是次轉手帳面獲利約達354萬元，23年間單位升值逾兩倍。
即睇屯門嘉悅半島放盤(HOUSE730)
內地家長為方便子女上學 一炮過508萬購屯門嘉悅半島兩房｜二手樓成交
樓市全面撤辣後，內地客積極入市，屯門嘉悅半島日前錄內地客以「一炮過」方式買樓個案。祥益地產區域董事黃慶德表示，易手單位為嘉悅半島1座中層B室，實用面積465方呎，採兩房兩廳開則。據了解，新買家為內地人，屬首次在港置業，之前一直租樓居住，自樓市撤辣後，便積極物色單位，方便子女在屯門區上學。該買家主要鍾情上述單位鄰近學校，遂一筆過支付508萬元購入上址自用，以實用面積計算，平均呎價10,925元。據悉，原業主於2001年以約154萬元購入上址，是次轉手帳面獲利約達354萬元，23年間單位升值逾兩倍。