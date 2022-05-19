內地置業攻略：公寓、商品房及SOHO分別

隨著大灣區的高速發展，不少企業都有意進軍大灣區市場，以把握龐大機遇。同時亦吸引更多港人北上發展及計劃於大灣區置業。想在內地買樓，除了要找專業地產代理外，港人最好對內地樓市有一定了解。如經常聽到的公寓、商品房和SOHO，是港人最常接觸的內地物業類型，但這3種物業亦有很大分別，是次讓大家一文看清3大物業類型的分別。

商品房適合家庭安居

內地商品房即是由發展商開發，作為商品發售的物業，當中包括普通民居，即等同香港的住宅單位。住宅商品房多數密度較低，多數以1梯2至4伙開則，單位面積相對較大，購買商品房一般可享70年產權，買家亦可落戶居住城市，以享受當地民居社會保障及服務，包括醫療和教育等服務，例如小朋友可轉往附近的公營學校就讀及升學。

商品房的間隔多有陽台，亦可接水、電，及可通燃氣，可在室內明火煮食，設計適合家庭安居。而在水、電費及物業收費上，商品房均按照民用標準計算，收費相對商用物業較低。購買商品房需要付樓價三成首期，日後如需要轉售，需要滿足指定條件，如持有3年或以上（視乎地方政策而定）。然而內地的二手市場也是以商品房最受歡迎，客源相對充足，成功售出的機會亦較高。

公寓連精裝 附近配套齊

內地的公寓是具有商用性質的物業，又可再分為住宅公寓、酒店式公寓，服務式公寓、青年公寓等多種不同類型。大多屬密度較高，採一梯多戶設計，介乎商用及住宅用途的物業。這些公寓多位於核心商業區周邊，附近配套相對完善，如鄰近交通樞紐、商圈等。而且多已連帶精裝裝修，方便買家即買即入伙。不過，公寓不設陽台，亦不通燃氣（煤氣），更有不少公寓可能禁止明火煮食或有其他規定如門禁等，或會帶來不便及生活成本上升。

由於公寓屬商用物業，故水電費用亦按商用標準收取，收費比住宅物業高。而公寓的物業費用亦比住宅低。但相對公寓的面積一般不大，故總體生活成本會略高於商品房。公寓的產權大多只有40至50年，因此大部分公寓買家都不能將戶籍遷往居住地（落戶）。只有部分產權達70年的住宅式公寓，在買家達到指定條件後才可向相關市政府申請落戶。另外，亦要注意選購公寓房的首期一般為樓價五成，日後轉售限制雖較少，但由於限制較多產權只有50年，在二手市場吸引力較商品房低，二手價格亦較低。

SOHO較受年輕創業者追捧

SOHO其實是英文 Small office, Home office的縮寫，亦即小型辦公室、家庭辦公室的意思，屬於商住兩用的公寓，但更多偏向寫字樓，因此SOHO有不同面積的戶型可供選擇，大面積的戶型適合作辦公室或共享工作空間，小面積的戶型則適合追求自主的自由工作者。由於SOHO所採用的多是辦公室的標準，所以同樣是不通燃氣和不設陽台，水、電費和物業費亦同樣是以商業標準計算。

SOHO的產權年期為50年，買家一樣不能落戶，亦不能享受當地市民的配套服務，如子女不能入讀當地公營學校等，買家亦不能享減免稅務優惠，此外，小戶型SOHO的面積雖不大，但買家需要付樓價50%首期，餘款進行貸款，年期亦不能超過10年。不過，由於SOHO可住亦可辦公，更可用該地址註冊公司，故較受自由職業者或年輕創業者追捧，單位成功放租亦相對容易。

考慮購入商住兩用的「公寓」時要留意合約細節及地皮用途，一旦地皮用途只能用作寫字樓，不能用作住宅用途，將會大大打擊物業出租吸引力，買前必須留意合約條文及核實地皮用途。

總括而言，如你打算與家人移居到國內長住，建議可購買面積較大的商品房，日後要換樓亦較易轉手。

除了認清不同物業的分別外，於內地置業還有很多事項需注意，如法律、買賣合同等件、銀行貸款、申請水電煤、稅務等，詳情請向專業可信賴的地產代理查詢。