內地餐飲品牌攻港 成舖市租賃新血 惟12月租務仍續跌 價量去年按月第二低｜舖位市況

受北上消費因素影響，本港商舖零售及消費市道復甦步伐未見理想，12月份商舖租賃成交宗數及金額亦見回落，宗數回落至300宗以下，錄得292宗，金額則為約3,135萬元，兩者皆為2023年按月第二低位，僅次於2023年1月；空置率方面則個別發展，港島核心消費區改善幅度較大，當中以灣仔區表現最佳。中原(工商舖)預期，多個國內餐飲品牌近期先後落戶本港核心地段，將帶動本港舖位租賃市道個別發展，期望農曆新年前後的消費及餐飲高峰期，可為商舖租賃市場帶來新景象，空置率得以持續改善。
12月租賃宗數及金額 按月全跌
中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，該行資料顯示，12月份市場共錄得約292宗商舖租賃，較11月份的336宗下跌13%，涉及總租務金額約3,135萬元，亦與11月的3,898萬元下調約19.5%；而與去年同期相比，則有顯著升幅，成交宗數及金額與2022年同期的258宗及約2,534萬元相比，上升約13%及23%，反映去年度商舖租賃交投持續改善。
此外，月內市場錄得多宗內地餐飲品牌進駐本港的租務個案，包括旺角彌敦道601號創興廣場地下A舖，獲木屋燒烤以約26.8萬元承租，物業建築面積約2,583方呎，呎租約104元。另一宗租賃同樣位於旺角，為彌敦道636號銀行中心廣場地下5號舖，面積約635方呎，以約20萬元獲內地茶飲品牌蜜雪冰城承租，呎租約314元。
港島空置率改善顯著 灣仔最理想
何潔釵指出，從空置率走勢上看，2023年度商舖吸納情況較2022年為佳，12月多個核心消費區商舖空置率走勢平穩及見改善，若以按年對比，港島區商舖空置率改善情況更見顯著。據該行資料指，灣仔區空置率改善情況最為理想，屬多區之冠，12月份的空置率為5.7%，較11月份的5.71%下調0.1個百分點，而與去年同期的12.87%相比，則大幅下跌約7.17個百分點；其次是中環區，目前的空置率為8.18%，較2022年同期的12.9%減少4.71個百分點。至於受北上消費影響的新界區，當中元朗及荃灣區舖位空置率則見上升，荃灣區現時空置率為4.37%，較去年同期的3.56%高出0.81個百分點，而元朗區則按年上升0.55個百分點至12月的3.55%
新界區北上方便 影響最大
她分析，北上消費及港車北上趨勢，為本港商舖租賃市場帶來新挑戰，不少港人逢假期北上成潮流，對個別地區，特別是往返內地時間較短的新界區最受影響，租務交投會見疏落，租金叫價亦需調低吸客。同時，隨著北上消費人潮增多，不少在內地具名聲的餐飲品牌看好本港市場，為增加知名度，積極趁勢落戶本港開設分店造勢，透過香港平台提升知名度。她預期，此股內地餐飲品牌風，相信會成為2024年商舖租賃「生力軍」，加上業主及發展商亦相當願意邀請此類品牌進駐旗下商場及地舖，預料在租賃交投推動下，將會改善空置率，繼而帶動租金穩步上揚。