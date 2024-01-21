內地餐飲品牌攻港 成舖市租賃新血 惟12月租務仍續跌 價量去年按月第二低｜舖位市況

本港經濟復甦步伐未如理想，12月份商舖租賃成交宗數及金額均同告回落，宗數更跌至300宗以下。(資料圖片)

受北上消費因素影響，本港商舖零售及消費市道復甦步伐未見理想，12月份商舖租賃成交宗數及金額亦見回落，宗數回落至300宗以下，錄得292宗，金額則為約3,135萬元，兩者皆為2023年按月第二低位，僅次於2023年1月；空置率方面則個別發展，港島核心消費區改善幅度較大，當中以灣仔區表現最佳。中原(工商舖)預期，多個國內餐飲品牌近期先後落戶本港核心地段，將帶動本港舖位租賃市道個別發展，期望農曆新年前後的消費及餐飲高峰期，可為商舖租賃市場帶來新景象，空置率得以持續改善。

12 月租賃宗數及金額 按月全跌

中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，該行資料顯示，12月份市場共錄得約292宗商舖租賃，較11月份的336宗下跌13%，涉及總租務金額約3,135萬元，亦與11月的3,898萬元下調約19.5%；而與去年同期相比，則有顯著升幅，成交宗數及金額與2022年同期的258宗及約2,534萬元相比，上升約13%及23%，反映去年度商舖租賃交投持續改善。

此外，月內市場錄得多宗內地餐飲品牌進駐本港的租務個案，包括旺角彌敦道601號創興廣場地下A舖，獲木屋燒烤以約26.8萬元承租，物業建築面積約2,583方呎，呎租約104元。另一宗租賃同樣位於旺角，為彌敦道636號銀行中心廣場地下5號舖，面積約635方呎，以約20萬元獲內地茶飲品牌蜜雪冰城承租，呎租約314元。