全城靜待新財案 一二手皆靜 中原：本周末僅錄6宗買賣｜十大屋苑

中原地產十大屋苑本周末僅錄6宗二手成交，按周回落14.3%或1宗，當中有6個屋苑捧蛋，只有美孚新邨、麗港城、黃埔花園及嘉湖山莊錄得成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一份財政預算案將於本周三發布，全城靜候多時，憧憬會有樓市減辣措施，為充斥負面情緒的樓市帶來轉捩點，令買家近日入市態度舉棋不定。事實上，樓市一、二手皆靜，本月一手成交暫僅錄約160餘宗，料全月最終僅錄200宗交投。

3 大區域僅九龍區最多成交

港島區方面，3大指標屋苑均未錄成交。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，睇樓氣氛低迷，加上區內有套裝車位出售，搶去市場焦點，令二手交投進一步受壓，相信待新一份財政預算案正式出爐，二手交投才回好轉。

九龍區4個指標屋苑中，美孚新邨及黃埔花園各錄2宗成交，麗港城則錄1宗。中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末連錄2宗交投，均由中原促成，其中一宗為5期蘭秀道22號高層C室，實用面積508方呎，採兩房間隔，望東北市景，原先開價538萬元，議價後剛以515萬元易手，折合實用呎價10,138元。原業主於1990年4月以87.5萬元購入單位，持貨已近34年，現轉手帳面獲利427.5萬元，單位升值超過4.8倍。

新界區方面，3大指標屋苑中，僅得嘉湖山莊錄得1宗成交。中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，農曆新年長假期後，睇樓活動已回復正常，有買家亦率先落區睇樓尋覓心水盤，惟仍有意等新一份財政預算案公布後，才落實決定，令交投陷入膠著局面。