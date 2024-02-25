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地產
2024-02-25 18:45:00

全城靜待新財案 一二手皆靜 中原：本周末僅錄6宗買賣｜十大屋苑

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中原十大屋苑本周末僅錄6宗二手成交，按周減少1宗，當中6個屋苑捧蛋。(資料圖片)

中原十大屋苑本周末僅錄6宗二手成交，按周減少1宗，當中6個屋苑捧蛋。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末僅錄6宗二手成交，按周回落14.3%1宗，當中有6個屋苑捧蛋，只有美孚新邨、麗港城、黃埔花園及嘉湖山莊錄得成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一份財政預算案將於本周三發布，全城靜候多時，憧憬會有樓市減辣措施，為充斥負面情緒的樓市帶來轉捩點，令買家近日入市態度舉棋不定。事實上，樓市一、二手皆靜，本月一手成交暫僅錄約160餘宗，料全月最終僅錄200宗交投。

3大區域僅九龍區最多成交

港島區方面，3大指標屋苑均未錄成交。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，睇樓氣氛低迷，加上區內有套裝車位出售，搶去市場焦點，令二手交投進一步受壓，相信待新一份財政預算案正式出爐，二手交投才回好轉。

九龍區4個指標屋苑中，美孚新邨及黃埔花園各錄2宗成交，麗港城則錄1宗。中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末連錄2宗交投，均由中原促成，其中一宗為5期蘭秀道22號高層C室，實用面積508方呎，採兩房間隔，望東北市景，原先開價538萬元，議價後剛以515萬元易手，折合實用呎價10,138元。原業主於19904月以87.5萬元購入單位，持貨已近34年，現轉手帳面獲利427.5萬元，單位升值超過4.8倍。

新界區方面，3大指標屋苑中，僅得嘉湖山莊錄得1宗成交。中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，農曆新年長假期後，睇樓活動已回復正常，有買家亦率先落區睇樓尋覓心水盤，惟仍有意等新一份財政預算案公布後，才落實決定，令交投陷入膠著局面。

十大屋苑中，只有美孚新邨及黃埔花園各錄2宗成交，麗港城及嘉湖山莊則各錄1宗。(資料圖片)

十大屋苑中，只有美孚新邨及黃埔花園各錄2宗成交，麗港城及嘉湖山莊則各錄1宗。(資料圖片)

中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日成交量/

按周升跌幅

平均實用呎價()/

按周升跌幅

香港

太古城

0 (無升跌)

-

康怡花園

0 (升跌)

-

海怡半島

0 (無升跌)

-

九龍

美孚新邨

2(+100%)

9793(-5.4%)

麗港城

1 (上周0成交)

11219(-)

黃埔花園

2(上周0成交)

12438(-)

新都城

0 (無升跌)

-

新界

沙田第一城

0(上周4成交)

-

嘉湖山莊

1(-50%)

5568(-27.4%)

映灣園

0 (無升跌)

-

 

合計

6 (-14.3%)

-

綜合市場成交數據

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