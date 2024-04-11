全港最富貴地區排名 日出康城超越傳統中產太古城？｜樓市片區

作為近期樓市焦點的將軍澳日出康城，屬本港有史以來最大的地鐵站上蓋住宅項目，近年已成為年輕中產家庭首選居住地區。從政府統計處及中原地圖按「樓市片區」劃分的最新人口普查數字可見，日出康城家庭住戶收入，已超越傳統中產地區太古城，成將軍澳最「富有」地區。 將軍澳劃分為5個樓市片區，包括坑口、將軍澳、康城、調景嶺及寶琳。根據2021年人口普查數字顯示，全區總人口近42萬，較2016年40萬人增加4.7%。康城仍是將軍澳最「富有」地區，2021年家庭月入中位數達60,100元，較2016年55,240元上升8.8%，較全港中位數27,650元高逾1.1倍，全港則排行第29。 全港家庭月入中位數最高的3個片區，全部位於港島傳統豪宅區，分別是舂磡角(201,040元)、深水灣(195,850元)，以及山頂(183,000元)。石硤尾則取代流浮山「包尾」，2021年家庭月入中位數為16,060元。

太古城五成業主供滿樓 提到中產屋苑，可能各位會馬上聯想到太古城，該區2016年家庭月入中位數為58,200元，2021年跌至58,180元。從數據可見，居於在日出康城一帶的居民，其家庭月入中位數已超越太古城這個港島東藍籌屋苑。曾有網民指，「年輕人係咪已經唔會再追捧太古城、黃埔花園啲舊式藍籌屋苑」。但據2021年人口普查統計，太古城業主供滿樓(自置、沒有按揭供款及借貸還款)比例高達52%，日出康城則約10.4%。 隨着日出康城多個新盤入伙，該區2021年總人口增至46,755人，較2016年30,575人急升53%；其中主打三房及四房大單位的第3A期緻藍天，家庭月入中位數高達87,610元，冠絕同區；區內收入最少為LP6第3座，家庭月入中位數為42,050元。