兩房呎價低見8字頭 朗天峰首推120伙

蛇年第二個開價全新盤、嘉里建設(683)元朗「朗天峰」昨首推120伙，涵蓋67伙一房及53伙兩房，實用面積286至403方呎，以120天現金優惠付款計劃享最高18%折扣，以及不選擇家具優惠可獲現金回贈計算，折實價264.8萬至481萬元，折實呎價8,898至12,534元，折實平均呎價10,658元，較去年9月推出的鄰近新盤「尚柏」相比，當時首批50伙折實平均呎價9,278元，相隔約5個月「朗天峰」開高近15%。

「朗天峰」首批入場單位為2座3樓J室一房，實用面積286方呎，折實呎價9,261元。最低呎價為2座3樓B室兩房，實用面積403方呎，折實價358.5萬元。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗形容為「城中森動價」，定價參考同區新盤，相信有吸引力，亦有提價空間。他透露首批單位定價有利潤空間，項目將於周五開放示範單位及收票，目標本月開售。