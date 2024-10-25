兩新盤今截飛 Blue Coast II 8千票搶88伙

Blue Coast II今日截票，圖右起為長實營業部首席經理郭子威與助理首席經理楊桂玲。

本周六及周日分別有兩新盤銷售，並延續近日新盤巨額超購的氣勢。當中，長江實業集團(1113)夥港鐵(066)合作發展的黃竹坑新盤Blue Coast II將於本周六(26日)以價單形式發售88伙，市場消息指，項目暫收8,000票，超額認購約90倍。 Blue Coast II是次銷售88伙中，涉及66間2房，及22間3房單位，其中7伙為花園連平台特色戶，實用面積由464至781方呎，折實售價910.5萬至1,699.8萬元，折實呎價19,373至23,317元，折實平均呎價約21,570元。入場單位為3座6樓C室，實用面積464方呎，折實售價910.5萬元，折實呎價19,623元。

項目在上周六進行首輪銷售，當時推售256伙，收票約8千張，超額認購逾30倍，即日沽出約七成。

美籍回流夫婦購兩伙 共涉近3千萬 據悉，Blue Coast II昨錄一組客人購買一對單位，分別是兩房及三房戶各一伙，為5座的高層G和J室，總成交金額2,958.9萬元，平均呎價約23,483元。消息指，買家屬美籍回流香港的夫婦，自Blue Coast II推出以來已看好項目交通便利及位處南區地理位置，原定上周末預訂機票由美國飛返香港購買，惟機票臨時出現變動，因而錯失機會。據了解，買家購入2伙單位用作三代同堂自住之用。



瑜悦超購50倍 本地客佔八成 另外，華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣「瑜悦」將於周日(27日)盡推全盤共198伙，華懋集團銷售總監封海倫表示，市場反應非常熱烈，截至昨日下午5時，暫錄獲逾10,200個認購登記，超額認購逾50倍。

封海倫續指，入票人士以本地客為主佔約八成，另外兩成為內地客人及專才。若以地區劃分，則約六成來自九龍同區、三成為新界客，以及一成港島客。當中不乏投資者及大手客入票。