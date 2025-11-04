其士集團舉行55周年慶祝酒會 逾1000名嘉賓參與

其士集團於10月28日假灣仔君悅酒店宴會廳隆重舉行55周年慶祝酒會，邀得政府官員、業界夥伴、長期客戶及社區領袖等超過1,000名嘉賓歡聚一堂，共同回顧集團半世紀以來的光輝歷程，並展望對香港未來發展的堅定承諾。

時至今日，其士集團已發展成為業務多元的綜合企業，旗下業務涵蓋建築及機械工程、物業發展及營運、物業投資、保健護理投資、保險與投資等多個領域，持續為城市注入動力。

是次盛會嘉賓雲集，眾多政商界領袖出席支持，包括主禮嘉賓署理發展局長林智文、立法會主席梁君彥、市區重建局主席周松崗、商務及經濟發展局副局長陳百里、勞工及福利局副局長何啟明、香港貿易發展局主席馬時亨、香港機場管理局主席林天福、建造業議會主席何安誠、香港測量師學會會長梁志添、香港建築師學會會長劉文君，以及多國駐港總領事及商會代表等。