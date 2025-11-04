其士集團舉行55周年慶祝酒會 逾1000名嘉賓參與

其士集團於10月28日假灣仔君悅酒店宴會廳隆重舉行55周年慶祝酒會，邀得政府官員、業界夥伴、長期客戶及社區領袖等超過1,000名嘉賓歡聚一堂，共同回顧集團半世紀以來的光輝歷程，並展望對香港未來發展的堅定承諾。
時至今日，其士集團已發展成為業務多元的綜合企業，旗下業務涵蓋建築及機械工程、物業發展及營運、物業投資、保健護理投資、保險與投資等多個領域，持續為城市注入動力。
是次盛會嘉賓雲集，眾多政商界領袖出席支持，包括主禮嘉賓署理發展局長林智文、立法會主席梁君彥、市區重建局主席周松崗、商務及經濟發展局副局長陳百里、勞工及福利局副局長何啟明、香港貿易發展局主席馬時亨、香港機場管理局主席林天福、建造業議會主席何安誠、香港測量師學會會長梁志添、香港建築師學會會長劉文君，以及多國駐港總領事及商會代表等。
集團主席郭海生在致辭中強調，其士集團與香港發展緊密相連，他表示，其士作為推動城市建設的一分子，非常自豪能一路見證並支持香港的繁榮與成長，在加強與祖國發展連繫的同時，亦以集團在本地及國際的業務經驗，為國內外市民服務及帶來便利。本著誠信和服務社群的初心，集團多年來與香港各界建立起穩固的合作關係，成為備受信賴的品牌。
另外配合55周年誌慶，其士集團亦推出全新企業宣傳片《築其事 拓其志》，在酒會現場更展示了兩組電梯，象徵著集團從電梯業務起步，展現了集團55年來的發展歷程。