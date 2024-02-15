内地麵包西餅店彩蝶軒 28萬租灣仔道2千呎地舖｜商舖市況

近年不少內地餐飲業品牌來港「插旗」開設分店，最新有麵包及西餅品牌彩蝶軒首度來港開舖，以月租約28萬元承租灣仔道地舖，租約期3年。中原(工商舖)分析，港人北上消費蔚然成風，令內地人氣餐飲連鎖品牌趁機進軍香港市場，選址分佈在人流旺的核心區及民生商業區一帶的舖位為據點，相信短期內舖位市場仍會以內地餐飲品牌為主流。

中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，上述由彩蝶軒承租的舖位為灣仔道93至99號聯泰大廈地下A及B號舖，面積共約2,000方呎，成交月租約28萬元，平均呎租約140元。該舖位面向大街，人流不俗，過往一直租予電訊商、零售商等服務性消費行業，甚少租予餐飲品牌，故是次租務亦屬罕有。翻查資料顯示，該舖以往呎租水平一般在140至150元之間，是次成交與舊租金水平相若。

核心區成內地餐飲品牌首選

黃新宇續指，內地餐飲品牌在疫後持續來港開荒，普遍看好香港市場，希望透過香港提升知名度，繼而再進軍海外市場；這些品牌一般選址核心旺區作首個據點，而灣仔區既有民生消費概念，亦有不少商廈，商業氣氛濃厚，加上呎租價普遍較其他核心區舖位相宜，屬「進可攻、退可守」的項目，故區內租務情況不俗。

此外，灣仔區屬疫後復甦速度最快的區份，黃新宇稱，該區最新舖位空置率仍為全港最低，錄得約5.7個百分點，而近期區內個別業主亦趁勢委託該行作獨家代理，負責放售舖位事宜，包括灣仔道40至45號地下H(50A)號舖，面積約500方呎，以意向價約4,500萬元放售。隨著內地餐飲陸續進駐本港人流旺的地段舖位，他相信可帶動灣仔區內舖位租金水平穩步上升，舖價亦可看高一線。