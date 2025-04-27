再攻細價樓！呂宇健Ken Sir「3球有找」買荃灣中心一房(有圖)｜二手樓成交

今年2月公布的《財政預算案》擴大100元印花稅至400萬元物業的政策，刺激細價樓買賣量顯著增加。市場消息指，資深投資者呂宇健(Ken Sir)再度出手撈荃灣區細價樓，最新斥298萬元購入荃灣中心一房單位，較銀行估價低最多15%。 市場消息指，上述成交單位為荃灣中心5座高層E室，實用面積約324方呎，一房間隔。單位放盤約兩星期，原叫價約338萬元，最終減價40萬元或11.8%，以約298萬元沽出，呎價約9,198元，低市價約5%。參考銀行網上對單位估價達351萬元，即最新成交價較估價低約15.1%。由單位相片可見，內櫳保養企理，由於位處高層，外望景觀開揚。

⇊直擊荃灣中心 5 座高層 E 室⇊