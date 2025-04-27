再攻細價樓！呂宇健Ken Sir「3球有找」買荃灣中心一房(有圖)｜二手樓成交

今年2月公布的《財政預算案》擴大100元印花稅至400萬元物業的政策，刺激細價樓買賣量顯著增加。市場消息指，資深投資者呂宇健(Ken Sir)再度出手撈荃灣區細價樓，最新斥298萬元購入荃灣中心一房單位，較銀行估價低最多15%。
市場消息指，上述成交單位為荃灣中心5座高層E室，實用面積約324方呎，一房間隔。單位放盤約兩星期，原叫價約338萬元，最終減價40萬元或11.8%，以約298萬元沽出，呎價約9,198元，低市價約5%。參考銀行網上對單位估價達351萬元，即最新成交價較估價低約15.1%。由單位相片可見，內櫳保養企理，由於位處高層，外望景觀開揚。
⇊直擊荃灣中心5座高層E室⇊
租金回報率料約4.8厘
據悉，新買家為呂宇健，見單位銀行估價「低水」故再度出手。區內代理指，若以單位目前市值租金約1.2萬元計算，租金回報率約4.8厘，形容是「進可攻、退可守」。至於原業主在2006年以約84萬元買入單位，持貨約19年，現轉售帳面獲利約214萬元，單位期內大幅升值約2.5倍。資料顯示，荃灣中心位於荃景圍荃景圍102號，1979年入伙，共有19座，提供4,516伙。
荃德花園兩房2個月炒貴21%
翻查資料，呂宇健於今年1月及2月分別購入4伙位於荃灣荃景圍屋苑單位，成交價介乎280萬元至315萬元；當中包括3伙荃灣中心單位，涉資合共約883萬元。在今年1月以FULL PAY形式斥資297萬元買入荃德花園兩房，於3月份以359萬元沽出，持貨短短約兩個月帳面升值62萬元或21%。他向傳媒稱，是次成交扣除交易成本、裝修等支出後，預計實賺約40萬元。
呂宇健表示，今年目標動用1億元入市，暫時已用約5,000萬元，涉及11伙至12伙物業，涵蓋荃灣、九龍站、嘉湖山莊等，會繼續物色「低水樓」入市。