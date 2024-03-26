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地產
2024-03-26 15:27:06

再有短炒賺錢成交！粉嶺名都兩房 半年升值15% 帳賺50萬｜二手樓成交

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粉嶺名都本月暫錄約6宗二手成交，屋苑最新錄低層兩房戶以383萬元沽出，原業主持貨近半年帳賺半球走。

粉嶺名都本月暫錄約6宗二手成交，屋苑最新錄低層兩房戶以383萬元沽出，原業主持貨近半年帳賺半球走。

樓市全面撤辣後，市場再錄短炒獲利成交個案。有投資者於半年前趁低位入市粉嶺名都兩房單位，近日沽貨帳賺半球離場。中原地產粉嶺名都分行區域營業董事陳國輝表示，粉嶺上車盤粉嶺名都本月暫錄6宗二手成交，屋苑新近錄得2座低層C室易手，單位建築面積502方呎，實用面積376方呎，屬兩房間隔，原本開價約385萬元，日前議價後以383萬元易手，平均實用呎價約10,186元。據了解，新買家為用家，原業主則於202310月以333萬元購入單位，持貨近半年，是次轉手帳面賺約50萬元離場，期內升值約15%
即睇粉嶺名都放(HOUSE730)

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