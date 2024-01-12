冷氣機唔凍點算？拆解三大成因+八招慳電貼士｜好裝修

呢排天氣開始變到勁熱，真係唔開冷氣都搞唔掂！但最近有唔少網民問我哋「點解屋企部冷氣機開極都唔凍嘅」、「咁樣會唔會電費好貴」 咁冷氣機唔凍，到底係出咗咩問題？可以點處理？依家就話你知冷氣唔凍嘅３大成因和８個慳電小貼士啦！

冷氣機唔凍測試第 1 步：清洗隔塵網

冷氣機唔凍測試第 1 步：清洗隔塵網 想知道是否冷氣機機件出現問題，不妨先自行動手排除其他可能性，而第一樣令冷氣機不冷的原因可能是冷氣機內部積塵，灰塵累積可能會影響冷氣的製冷能力。 因此可以先嘗試拆開冷氣機的保護蓋，抽出隔塵網，用吸塵機吸走表面灰塵，並溫和地清洗走餘下的塵埃，並完全乾透後重新裝回冷氣機內再開機觀察冷氣有沒有被正常送出。建議一至兩星期便要清洗一次。 及後還可以選用一些如全年冷氣機殺菌消毒清新清潔套裝等的冷氣清潔劑，自行簡單清潔隔塵網後的蒸發器（凍Coil）表面的塵埃。只要冷氣清潔劑把噴在凍Coil，便能溶解污垢並除去水盤流走。

冷氣機唔凍測試第 2 步：深層清洗冷氣機

冷氣機唔凍測試第 2 步：深層清洗冷氣機 以上兩種方法也是自行可以嘗試的清潔法，如果製冷問題沒有改善，有機會是污垢潺跡積於深層，例如凍Coil後的滾筒（豬籠扇）、散熱片、風扇也是無法輕易自行清洗的。 積塵能令冷氣機風扇或內部機件運作受阻，例如減慢風扇轉速，風量減少，使冷氣機不夠冷。為避污垢積太久嚴重影響機件功能，建議冷氣季節中期及結尾找專業冷氣師傅去做冷氣的深層清潔。 清洗後也能於隔塵網之上加設冷氣過濾網，令灰塵致敏原等不會輕易積慮於冷氣機機件上，替換也簡單。

冷氣機唔凍測試第 3 步：請師傅做檢查

冷氣機唔凍測試第 3 步：請師傅做檢查 如果上述方法也無法改善冷氣不夠冷的問題，可能就是冷氣機機件、雪種或安裝問題了，建議請冷氣師傅上門檢查為佳。師傅檢查後，若認為壓縮器運作正常，一般會推測是漏雪種。但雪種究竟是甚麼？為甚麼會漏？更換雪種和加雪種是否常見的解決方案？ 雪種是甚麼？ 雪種即是製冷劑，一般用於冷氣機及車內，它會於低溫時吸收熱能，在高溫時能轉移能量至水或空氣，因此能不斷吸收熱量，並釋放於室外。冷氣機就是透過不斷循環流動的雪種，吸收室內熱力，熱力釋放至室外，最終達至室內溫度的下降。 需要經常更換或加雪種嗎？ 其實一般情況下不需要考慮雪種替換，坊間經常討論冷氣不夠凍就是更換或加雪種去改善製冷力的情況其實很少發生。冷氣壽命一般為五至十年，雪種在冷氣機的真空管道內不斷流動循環，只要管道沒有出現問題，雪種自然能在機內不斷循環運作，根本不需要更換。 雪種為甚麼會漏？ 漏雪種原因有很多，無論新購入的冷氣機或是已用多年的冷氣機也有機會出現漏雪種的問題。一般有幾種可能性，都與安裝不良相關，例如錯用雪種喉、或原初沒有足夠雪種。

即睇８招慳電小貼士