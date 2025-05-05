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地產
2025-05-05 22:09:49

凱和山五一黃金周錄14宗成交 吸金逾5600萬｜屯門新盤

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凱和山五一黃金周錄14宗成交 吸金逾5600萬｜屯門新盤

「凱和山」於五一黃金周期間買氣熾熱，累計錄得14宗成交，涵蓋一房及兩房間隔。(資料圖片)

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」於五一黃金周期間買氣熾熱，累計錄得14宗成交，涵蓋一房及兩房間隔，一房成交價全屬「3字頭」，成功吸引大量首置及換樓客積極入市。

發展商指，今日(5)錄得5宗成交，除了受區外上車客青睞，更獲投資者追捧，買家均選用「90 Chill 級付款辦法」，享有高達36%折扣，成功大幅降低上車門檻。當中4宗屬一房單位，實用面積介乎381412方呎，成交價由367.24萬至388.22萬元，呎價介乎9,423元至9,903元。當中成交價最高單位為第115H室，實用面積412方呎，成交價388.22萬元，折實呎價9,423元。

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另一宗成交單位為第15E室，兩房開放式廚房間隔，實用面積477方呎，以425.74萬元成交，折實呎價8,925元，買家為同區換樓客。

即睇屯門凱和山最新資訊 (House730)

凱和山五一黃金周錄14宗成交 吸金逾5600萬｜屯門新盤

晉環一房920萬元成交。(資料圖片)

晉環一房920萬售出

至於由路勁地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第1期「晉環」今日亦錄得1宗一房成交，單位為2A26G室，實用面積370方呎，成交價920.4萬元，折實呎價24,876元。買家為來自中環工作的專業人士，有見項目位處港島南黃竹坑港鐵站上蓋地段，兼具交通便利與生活質素，具備長線自住及升值潛力。

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路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，「凱和山」黃金周期間合共錄得14宗成交，涵蓋多個戶型，以及港島現樓項目晉環同錄成交，反映市場對現樓供應的高度認同。集團會繼續配合市況推出靈活付款方案，務求讓更多用家實現安居理想。

即睇黃竹坑站晉環最新資訊 (House730)

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