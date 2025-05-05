凱和山五一黃金周錄14宗成交 吸金逾5600萬｜屯門新盤

「凱和山」於五一黃金周期間買氣熾熱，累計錄得14宗成交，涵蓋一房及兩房間隔。(資料圖片)

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」於五一黃金周期間買氣熾熱，累計錄得14宗成交，涵蓋一房及兩房間隔，一房成交價全屬「3字頭」，成功吸引大量首置及換樓客積極入市。

發展商指，今日(5日)錄得5宗成交，除了受區外上車客青睞，更獲投資者追捧，買家均選用「90天 Chill 級付款辦法」，享有高達36%折扣，成功大幅降低上車門檻。當中4宗屬一房單位，實用面積介乎381至412方呎，成交價由367.24萬至388.22萬元，呎價介乎9,423元至9,903元。當中成交價最高單位為第1座15樓H室，實用面積412方呎，成交價388.22萬元，折實呎價9,423元。