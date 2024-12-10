凱和山加推70伙 兩房賣「3字頭」 呎價7998元見新盤逾8年最低｜屯門新盤

新界區有全新盤低價促銷吸客，由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」繼上周開放住客會所「Club MORI」予媒體參觀後，今日(10日)推出全新第3號價單，涉及70伙，並新增「首18個月免息免供80%第一按揭貸款」，買家若不採用則可獲8%樓價回贈，單位折實售價由約248萬元起，折實呎價7,998元起，屬約8年來新盤呎價最平，折實平均呎價9,175元。
「凱和山」是次推出單位位處第3座及第5座，涵蓋4伙開放式、27伙一房及39伙兩房，實用面積由291至586方呎。是次為買家提供2種付款計劃，分別為「120天極靈活付款辦法」及「360天現金優惠付款辦法」，以及「首18個月免息免供80%第一按揭貸款」。
近半單位折後樓價400萬有找
以最高26%折扣及樓價8%回贈計算，今批70伙售價由約248萬至約565.35萬元，折實呎價介乎約7,998元至9,943元。折後樓價400萬元以下佔34伙，樓價500萬元以下佔約92%。
最低售價單位為第5座2樓J室，實用面積291方呎，開放式間隔，折後樓價約248萬元，折後呎價約8,522元。最低呎價單位為第3座2樓B室，實用面積471方呎，兩房間隔，折後樓價約376.7萬元，折後呎價7,998元。
至於一房入場單位為第3座1樓K室，實用面積384方呎，折後樓價約318.8萬元，折後呎價8,302元。
路勁顏景鳳：單位「CHILL勁價」推出
路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳形容今批單位定價為「CHILL勁價」，「Chill」是指項目環境優美、擁山海景觀，「勁」是推出全新首18個月免息免供80%第一按揭貸款折後呎價足以震撼市場。她指，今年本港銀行兩度跟隨減息，「Chill 勁價」亦寓意「超勁價」，預見未來2025年將會是減息年，因此推出市場罕有的首18個月免息免供80%第一按揭貸款，配合《施政報告》放寬按揭成數至70%、供款佔入息比率為50%的利好措施，相信可吸引不少買家及投資者入市。
預計下周開售 另設2個全新示範單位
顏景鳳指，希望是次以「甜頭價」重新啟動項目銷售，定價已參考同區樓盤，最快周內公布銷售安排，預計下周開售。
另外，發展商同日向媒體開放參觀兩個第3座全新連家具的示範單位，包括10樓J室一房，實用面384方呎；以及10樓F室兩房，實用面積499方呎，最快日內對外開放參觀。
資料顯示，項目去年9月首推140伙，扣除最高18%折扣後，折實售價312.5萬元起，折實平均呎價11,088元，折實呎價9,168元起，是次最低呎價料成為新盤逾8年新低。對上為同區豐連，於2016年7月推出首批138伙，當時折實呎價最低7,713元起，折實售價197萬元起。
「凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房。