凱和山加推70伙 兩房賣「3字頭」 呎價7998元見新盤逾8年最低｜屯門新盤

新界區有全新盤低價促銷吸客，由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」繼上周開放住客會所「Club MORI」予媒體參觀後，今日(10日)推出全新第3號價單，涉及70伙，並新增「首18個月免息免供80%第一按揭貸款」，買家若不採用則可獲8%樓價回贈，單位折實售價由約248萬元起，折實呎價7,998元起，屬約8年來新盤呎價最平，折實平均呎價9,175元。

「凱和山」是次推出單位位處第3座及第5座，涵蓋4伙開放式、27伙一房及39伙兩房，實用面積由291至586方呎。是次為買家提供2種付款計劃，分別為「120天極靈活付款辦法」及「360天現金優惠付款辦法」，以及「首18個月免息免供80%第一按揭貸款」。

近半單位折後樓價 400 萬有找

以最高26%折扣及樓價8%回贈計算，今批70伙售價由約248萬至約565.35萬元，折實呎價介乎約7,998元至9,943元。折後樓價400萬元以下佔34伙，樓價500萬元以下佔約92%。

最低售價單位為第5座2樓J室，實用面積291方呎，開放式間隔，折後樓價約248萬元，折後呎價約8,522元。最低呎價單位為第3座2樓B室，實用面積471方呎，兩房間隔，折後樓價約376.7萬元，折後呎價7,998元。

至於一房入場單位為第3座1樓K室，實用面積384方呎，折後樓價約318.8萬元，折後呎價8,302元。