屯門凱和山｜價單+呎價+示範單位+平面圖+價錢+樓書+位置+交通懶人包｜MORI樓盤多圖

屯門新盤凱和山由路勁地產及深圳控股攜手發展，位於管翠路18號，提供693個單位，設有4幢分層住宅大廈、14座洋房及2座別墅。House730幫你緊貼追蹤一手新盤行情，不斷更新凱和山價單呎價分析、平面圖、示範單位、生活配套、同區樓盤比較。House730由搵樓至買樓為你一手包辦。
屯門凱和山｜首批價單
凱和山首批140伙，實用面積由291至700方呎，包括開放式至3房單位，定價381萬至1,004.8萬元，價單實用呎價11,181至15,042元，項目設有最高18%折扣優惠，折實後最平312.5萬至最貴824萬元，折實呎價9,168至12,336元。最平入場單位5座2樓K室，實用面積291方呎，折實售價312.5萬元，折實呎價10,739元，整批折實市值7.35億元。
屯門凱和山｜2號價單
凱和山2號價單，涉及70伙，實用面積291至700方呎，包括1伙開放式、16伙一房、49伙兩房及4伙三房。維持最高18%折扣，折實價328.3萬至849萬元，折實呎價9,941至12,711元，折實平均呎價11,478元，與首張價單11,088元相比，高約3.5%。不過發展商指，撇除樓層及景觀等因素，新價單屬原價加推。
屯門凱和山｜折扣
由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏「凱和山」周四(14日)公布首張價單，涉及140伙，提供最高18%折扣優惠，折實售價312.5萬元起，折實呎價9,168元起，折實平均呎價11,088元。全期按息低至H加1.3厘，客戶可享鎖定特低封頂息率低至P減2.5厘，即實際優惠按息低至3.625厘，定格銀行日前調整息率前之低水平，客戶並可享特高現金回贈高達2.8%，有助抵銷按息支出，按揭成數高達九成，還款期長達30年。此外，客戶享有按揭存款相連之高存息戶口，存息與按息一致，客戶以高存息收入抵銷按息支出，有效進一步降低淨按息。
中原地產特別為項目買家呈獻專屬置業禮遇，於「凱和山」正式開售日起，經由中原地產購入一房、兩房或三房單位之首5名買家，可獲贈「北海道雙人來回機票」優惠，合共總值8.8萬元。
凱和山｜示範單位 第2座15樓E室(三房一套連工作間)
第2座15樓E室為藍本搭建的三房一套連工作間單位，為經改動連裝修示範單位。單位實用面積1,023方呎，示範單位由著名設計團隊PTang Studio Limited精心打造，全屋設計以時尚輕奢風格為主題，溫婉大地色的主調，加上貫穿全屋的弧形線條，為室內空間帶來柔和溫暖的氣息。客廳連接露台，可為戶主提供戶外空間之餘，同時為室內引入更多自然光線，設計師亦運用多款沉穩且優雅的酒紅色擺設作點綴，營造出時尚品味的格調。客飯廳空間偌大，足以擺放大型沙發。飯廳中央特設訂製圓形雲石6人餐枱配搭型格高級玻璃吊燈。
⇊屯門凱和山｜第2座15樓E室無改動示範單位⇊
屯門凱和山付款計劃
「120 天現金優惠付款計劃 (照售價減 9%)」
1、成交金額 5%﹕ 臨時訂金須於買方簽署臨時買賣合約時繳付，買方並須於其後 5 個工作天內簽署買賣合約。
2、成交金額 95%﹕ 成交金額餘款須於買方簽署臨時買賣合約後 120 天內支付，或於賣方就其有能力將物業有效地轉讓予買方一事向買方發出通知的日期後的 14 天內支付，以較早者為準。
「建築期付款計劃 (照售價減 8.25%)」
1、成交金額 5%﹕ 臨時訂金須於買方簽署臨時買賣合約時繳付，買方並須於其後 5 個工作天內簽署買賣合約。
2、成交金額 5%﹕ 部份成交金額須於買方簽署臨時買賣合約後 120 天內支付，或於賣方就其有能力將物業有效地轉讓予買方一事向買方發出通知的日期後的 14 天內支付，以較早者為準。
3、成交金額 90%﹕ 成交金額餘款須於賣方就其有能力將物業有效地轉讓予買方一事向買方發出通知的日期後的 14 天內支付。
「靈活建築期付款計劃 (照售價減 7.5%)」
1、成交金額 5%﹕ 臨時訂金須於買方簽署臨時買賣合約時繳付，買方並須於其後 5 個工作天內簽署買賣合約。
2、成交金額 95%﹕ 成交金額餘款須於賣方就其有能力將物業有效地轉讓予買方一事向買方發出通知的日期後的 14 天內支付。
屯門凱和山｜示範單位 第1座15樓F室(兩房)
以第1座15樓F在為藍本搭建的兩房無改動示範單位，實用面積約586方呎，兩房間隔。層與層之間的高度最高可達3.15米，布局工整實用。單位不設玄關位置，配合偌大客飯廳，空間寬闊，可靈活擺放家具。兩間睡房與客廳景觀同樣面向恬靜內園及翠綠山巒，環境舒適。主人睡房設有兩邊玻璃窗，為室內空間引入充足自然光線，同時更預留約1.5米寬空間容納入牆衣櫃，細心設計配合戶主需要。
⇊第1座15樓F室無改動示範單位⇊
屯門凱和山｜示範單位 第1座15樓K室(一房)
以第1座15樓K室為藍本搭建的一房無改動示範單位，實用面積約385方呎，一房間隔。層與層之間的高度最高可達3.15米，空間感十足。長形客飯廳，間隔分明，加上連接露台，大大提升室內採光度。睡房空間方正實用，設計靈活。
示範單位｜凱和山一房及兩房有得睇！樓層之間高度達3.15米 空間感十足｜多圖
⇊第1座15樓K室無改動示範單位⇊
屯門凱和山｜平面圖
據樓書顯示，項目由4座樓高16至17層的住宅大樓、2座別墅，以及14座洋房組成。住宅大樓的分層單位實用面積介乎291至1,474方呎，涵蓋開放式至四房間隔，每座每層設約5至13伙，備有兩部或三部升降機。戶型分布方面，標準單位主打兩房佔299伙，其次一房涉174伙，兩者共佔全盤約68%。開放式設30伙、三房提供77伙，四房涉44伙。另有51伙特色戶。標準單位實用面積最細為第5座的J室及K室，屬開放式間隔；面積最大為第2座1至18樓的A室，屬四房間隔。
凱和山全數洋房採四房連平台、花園及天台設計。2座別墅及14座洋房位處整個項目的最前排，2座別墅涵蓋2伙GARDEN VILLA及2伙SKY VILLA，合共4伙，實用面積介乎1,540至1,577方呎，另連花園或天台。至於14座洋房實用面積介乎2,013至3,419方呎，全採四房設計，均連平台、花園及天台。項目提供189個車位，而住客會所面積為21,282方呎。
屯門凱和山｜配套及交通
凱和山住客會所名為Club MORI，整個會所連園林面積逾4.7萬方呎，並採用綠活概念，以綠意、海岸及健康的生活空間分為三大主題區，提供27項等運動及消閒設施，包括室內游泳池、健身室、童樂間、宴會廳及多用途運動館等，為住客提供各種所需。
交通方面，凱和山屋苑附近設有巴士路線出入港鐵屯門站、屯門公路轉車站、深圳灣口岸及香港國際機場，來往港九新界都非常方便。此外，項目鄰近黃金海岸及大欖郊野公園，黃金海岸發展成熟，雲集酒店、商場、遊艇會及泳灘等社區設備，生活配備完善。
屯門凱和山樓盤資料及校網
由路勁地產及深圳控股攜手發展的屯門新盤凱和山，位於管翠路18號。項目由4幢住宅大廈、14座洋房及2座別墅組成，實用面積291至3,419平方呎，戶型涵蓋開放式至4房間隔，並主打2房戶，佔全盤逾4成；洋房單位最大為五房間隔，合共約693伙單位。當中每座住宅大廈16至17層高，樓底高度為3.15米至3.5米。
屯門凱和山關鍵日期為2024年6月30日，屬71小學校網；中學為屯門區。