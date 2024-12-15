凱和山周一開賣70伙 周末錄逾5200人次參觀現樓示範單位｜屯門新盤

新界全新盤低價出擊獲市場關注，由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」自上周二(10日)推出全新第3號價單，涉及70伙，並新增「首18個月免息免供80%第一按揭貸款」，買家若不採用則可獲8%樓價回贈，單位折實售價由約248萬元起，折實呎價7,998元起，屬約8年來新盤呎價最平，折實平均呎價9,175元。

項目首度開放兩個連家具示範單位予公眾參觀，首個周末(14及15日)合共錄逾5,200參觀人次，現場氣氛熾熱。發展商落實明天(16日)公開發售70伙，包括4伙開放式、27伙一房及39伙兩房，實用面積介乎291至586方呎，折實樓價由約248萬至約565萬元，折實呎價介乎7,998元至9,943元。