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地產
2024-12-15 17:12:09

凱和山周一開賣70伙 周末錄逾5200人次參觀現樓示範單位｜屯門新盤

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凱和山周一開賣70伙 周末錄逾5200人次參觀現樓示範單位｜屯門新盤

「凱和山」首個周末(14及15日)合共錄逾5,200參觀人次，現場氣氛熾熱。

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新界全新盤低價出擊獲市場關注，由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」自上周二(10)推出全新第3號價單，涉及70伙，並新增「首18個月免息免供80%第一按揭貸款」，買家若不採用則可獲8%樓價回贈，單位折實售價由約248萬元起，折實呎價7,998元起，屬約8年來新盤呎價最平，折實平均呎價9,175元。

項目首度開放兩個連家具示範單位予公眾參觀，首個周末(1415)合共錄逾5,200參觀人次，現場氣氛熾熱。發展商落實明天(16)公開發售70伙，包括4伙開放式、27伙一房及39伙兩房，實用面積介乎291586方呎，折實樓價由約248萬至約565萬元，折實呎價介乎7,998元至9,943元。

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最低售價單位為第52J室，實用面積291方呎，開放式間隔，折後樓價約248萬元，折後呎價約8,522元。最低呎價單位為第32B室，實用面積471方呎，兩房間隔，折後樓價約376.7萬元，折後呎價7,998元。至於一房入場單位為第31K室，實用面積384方呎，折後樓價約318.8萬元，折後呎價8,302元。

凱和山全新384呎一房及499呎兩房連家具示範單位同時睇(多圖)｜屯門新盤

凱和山示範單位｜第3座10樓J室一房⇊

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「凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房。

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