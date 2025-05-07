凱和山單日沽9伙 吸金3690萬 內地客即日來回買兩房作長線收租｜屯門新盤

五一假期後樓市持續升溫，由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」單日沽出9伙，套現約3,690萬元，涵蓋一房及兩房戶型，實用面積介乎381至587方呎，成交價由351.81萬至523.97萬元，成交呎價介乎8,705元至9,565元。

當中成交價最高單位為第1座16樓B室，實用面積587方呎，兩房標準廚房設計，成交價523.97萬元，折實呎價8,926元。發展商表示，買家組合多元，涵蓋首置年輕客、同區換樓家庭、港島、九龍跨區買家，以及教育型內地投資者。其中最矚目為一名來自廣州的資深投資者，特意即日來回香港親身視察凱和山現樓後，當場拍板購入一個兩房單位作長線收租之用，更直言「睇樓前已研究過項目位置與配套，現場一睇覺得性價比極高，租務回報率高，機不可失，決定即日落實入市。」