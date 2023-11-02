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地產
2023-11-02 19:26:48

凱和山夥利嘉閣推置業優惠 買家可獲贈智能電動行李箱 總值5萬元｜新盤優惠

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凱和山夥利嘉閣推置業優惠 買家可獲贈智能電動行李箱 總值5萬元｜新盤優惠

利嘉閣地產為配合發展商最新的銷售推廣策略，特別推出「凱和山」客戶專屬置業禮遇。

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏「凱和山」自推出以來市場反應理想。利嘉閣地產為配合發展商最新的銷售推廣策略，特別推出「凱和山」客戶專屬置業禮遇。由即日起至本月30日，凡經該行購入該盤首10名買家，即可獲贈價值約5,000元的智能電動行李箱乙個，優惠總值5萬元。

利嘉閣地產新界區董事鄭健糧表示，「凱和山」是屯門掃管笏近年的矚目大型樓盤，項目自成一國，環境清幽寧靜，加上間隔設計多元化，包括分層單位及洋房，其中標準戶涵蓋開放式至四房雙套戶，完全滿足不同買家的個人置業需要。此外，項目盡佔雙機場、雙口岸優勢，毗鄰策略性基建，港珠澳大橋及北部都會等，輕鬆穿梭大灣區以至世界各地。

預期地產市道將全面企穩

利嘉閣地產荃灣、屯門、天水圍區高級首席營業董事蔡榮增稱，《施政報告》推出「減辣」措施，其中，外來人才置業相關辣稅「先免後徵」，以及買家印花稅(BSD)與新住宅印花稅(NRSD)的稅率同時減半，不但對樓市起推動作用，且更為外來人才到埗後置業創造有利條件，絕對是置業好時機。在種種利好市場的措施下，預期本港地產市道將全面企穩，交投回升。買家宜把握難得機遇，加快腳步入市。

「凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎2913,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房，預計入伙日期為2024630日。

 

 

即睇屯門凱和山最新資訊 (House730)

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