凱和山夥利嘉閣推置業優惠 買家可獲贈智能電動行李箱 總值5萬元｜新盤優惠

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏「凱和山」自推出以來市場反應理想。利嘉閣地產為配合發展商最新的銷售推廣策略，特別推出「凱和山」客戶專屬置業禮遇。由即日起至本月30日，凡經該行購入該盤首10名買家，即可獲贈價值約5,000元的智能電動行李箱乙個，優惠總值5萬元。

利嘉閣地產新界區董事鄭健糧表示，「凱和山」是屯門掃管笏近年的矚目大型樓盤，項目自成一國，環境清幽寧靜，加上間隔設計多元化，包括分層單位及洋房，其中標準戶涵蓋開放式至四房雙套戶，完全滿足不同買家的個人置業需要。此外，項目盡佔雙機場、雙口岸優勢，毗鄰策略性基建，港珠澳大橋及北部都會等，輕鬆穿梭大灣區以至世界各地。