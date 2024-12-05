凱和山會所連園林面積達4.7萬呎 提供27項設施 引星級會所管家服務(多圖)｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房。
「Club MORI」會所連園林面積達4.7萬方呎，分為三大主題區，提供27項設施；更引入全新星級會所管家服務，提供籌辦各式派對活動、中西佳餚及BBQ 到會餐飲，以及專車接送往返機場及內地等的服務。
第一大主題區「本館 MORI HOUSE」以豐富多彩的設施成為焦點。室內恆溫游泳池「森之池Pool by MORI」讓住戶四季都能享受暢游之樂，而地下區域更設有「沢谷池Jacuzzi」、「桑之雲霧Sauna Sauna」及「山蒸林霧Steamsphere」。緊鄰其旁的「童樂間Play n Roll」以多組兒童玩樂設施和色彩繽紛的柔性材質裝飾，搭配獨立洗手間及育嬰室，全面照顧小朋友的安全與樂趣。
宴會廳「宴華殿Director’s House」為舉辦聚會的理想場所，可容納16位客人的雲石大圓枱、專業級廚房及連接室外「一之烤亭BBQ Square」的配置。「本館」還設有多個寫意舒適的休憩工作空間，包括「山林聚Green Lounge」、「議事亭Private Conference Room」及「事務會所Co-working Space」。其中「遊部屋Game Studio」提供音響設備、足球機、電子飛鏢、氣墊球及美式桌球組合。同層的「樂舍Chorus」及「林間雀樂Mah Jong in MORI」亦提供豐富的娛樂選擇。
第二大主題區「沛之庭Vibe Club」擁有獨立的多用途運動館「森主場館Sport Arena」，特大窗戶引入充足自然光線，籃球場、羽毛球場及乒乓球枱一應俱全。
第三大主題區「躍之庭Bloom Club」聚焦健身與智能運動體驗，各式健身器材齊全，適合女士的「瑜珈．舞室Yoga & Dancing」與結合虛擬實境技術的「VR 動之森 VR GYMori」，設有體感單車訓練及Smart Mirror互動健身實時指導，為熱愛運動的住戶帶來全新的智能運動體驗。
戶外園林區更是别具一格，包括適合野餐的「森林廣場Natural Square」、家庭和朋友聚會的絕佳場所「二之烤亭BBQ Square II」，以及「手作園圃Farm It」讓爸爸媽媽及小朋友共同體驗農栽的樂趣。