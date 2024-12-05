凱和山會所連園林面積達4.7萬呎 提供27項設施 引星級會所管家服務(多圖)｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房。

「Club MORI」會所連園林面積達4.7萬方呎，分為三大主題區，提供27項設施；更引入全新星級會所管家服務，提供籌辦各式派對活動、中西佳餚及BBQ 到會餐飲，以及專車接送往返機場及內地等的服務。

第一大主題區「本館 MORI HOUSE」以豐富多彩的設施成為焦點。室內恆溫游泳池「森之池Pool by MORI」讓住戶四季都能享受暢游之樂，而地下區域更設有「沢谷池Jacuzzi」、「桑之雲霧Sauna Sauna」及「山蒸林霧Steamsphere」。緊鄰其旁的「童樂間Play n Roll」以多組兒童玩樂設施和色彩繽紛的柔性材質裝飾，搭配獨立洗手間及育嬰室，全面照顧小朋友的安全與樂趣。