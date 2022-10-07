出招去貨｜新增至最多360日 KOKO HILLS長成交期吸客

發展商為求去貨，積極出招催谷銷情。會德豐地產藍田KOKO HILLS昨更新價單，新增長成交期付款計劃吸客，最長可達360天；並預告最快下月底推售項目第3A期，涉392伙，主打一房及兩房單位。發展商同時宣布，今日起將分批發信通知項目業主交樓安排。

KOKO HILLS昨更新價單，除現有120天現金優惠付款計劃，新增180天、270天及360天現金優惠付款計劃，為換樓客而設；另新增「提前成交現金回贈」，若買家簽約後選擇提前成交，更享有樓價回贈，最高可達樓價1.7%。

KOKO HILLS預計關鍵日期原定9月中，其後宣布與第2期KOKO RESERVE均需延遲3個月交樓，但近日兩盤已獲批「滿意紙」。會德豐地產常務董事黃光耀稱，將特別成立專屬交樓小組處理相關事宜，今日起分批發信通知業主交樓安排，期望整個交樓程序可於本月內完成。KOKO HILLS自2020年中推售，迄今累沽232伙，佔已推售單位近八成；而KOKO RESERVE迄今售出4伙，兩期合共套現逾30億元。

Wetland Seasons Bay 3期第三輪銷售沽30伙

新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期昨日開售80伙，當中價單推售45伙，扣除最高13.5%折扣優惠後，單位折實價由506.82萬元起。市場消息指，即日售出約30伙。該盤尚餘部分洋房、開放式及一房單位未推出，新地早前指將視乎銷情再作下一輪部署。

另外，兩個市區全新盤即將登場，包括由華潤置地(1109)及保利置業(119)啟德跑道區項目，以及恒基地產(012)紅磡必嘉坊第2期，均於今日進行命名儀式。

GRAND MARINI「第一滴血」 3年蝕逾88萬

另一邊廂，二手市況持續疲弱，再有業主要蝕讓離場。今年初開始入伙的將軍澳日出康城9B期GRAND MARINI，錄得首宗二手蝕讓個案。利嘉閣分行市務經理趙洛民指，單位為2A座中層C室，實用面積約749方呎。9月以1,250萬元放盤，及後降價至1,100萬元，最終以1,030萬元獲用家承接，累減220萬元或約17.6%，呎價約13,752元。趙洛民透露，原業主未曾入住單位，於2019年9月以1,068萬元買入，持貨約3年，現帳面虧損38萬元，計及使費料實蝕逾88萬元離場。