樓市量升、價未升，不少業主趁旺減價沽貨套現，吸引買家入市。利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮稱，新近促成將軍澳新都城2期11座高層A室二手成交，單位實用面積441方呎，屬兩房間隔，外望開揚山景。據悉，新買家為分支家庭客，心儀上址單位間隔四正實用，享翠綠山景，而且屋苑自設商場，鄰近港鐵寶琳站，生活配套一應俱全，遂向業主洽購，並成功以635萬元承接，折合實用呎價14,399元。據了解，原業主在2021年以約770萬元買入上址單位，持貨約3年轉手，帳面蝕135萬元，期間貶值17.5%；若計及使費，料實際損手約170萬元。他補充，新都城現有約150個放盤，最低入場費約580萬元起。
即睇將軍澳新都城放盤(HOUSE730)
分支家庭客635萬購新都城兩房 上手業主3年輸135萬｜二手蝕讓
樓市量升、價未升，不少業主趁旺減價沽貨套現，吸引買家入市。利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮稱，新近促成將軍澳新都城2期11座高層A室二手成交，單位實用面積441方呎，屬兩房間隔，外望開揚山景。據悉，新買家為分支家庭客，心儀上址單位間隔四正實用，享翠綠山景，而且屋苑自設商場，鄰近港鐵寶琳站，生活配套一應俱全，遂向業主洽購，並成功以635萬元承接，折合實用呎價14,399元。據了解，原業主在2021年以約770萬元買入上址單位，持貨約3年轉手，帳面蝕135萬元，期間貶值17.5%；若計及使費，料實際損手約170萬元。他補充，新都城現有約150個放盤，最低入場費約580萬元起。