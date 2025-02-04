利嘉閣：今年首月整體樓宇買賣再挫11% 一手私宅登記險守700宗 二手創近4個月最少

長假期間交投放緩，上月整體樓宇買賣登記錄價量齊跌，根據土地註冊處數據所得，2025年一月份全港共錄4,941宗樓宇買賣登記（數字主要反映十二月中旬至一月上旬的樓市實際狀況），較去年十二月份的5,534宗再跌11%，連跌2個月，創下近4個月以來低位；至於月內整體物業登記總值錄得386.73億元，按月相應減少11%，同創4個月最少。 利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，年底及年初交替，在節慶長假氛圍下，買賣持續兩閒，料繼一月回軟後，二手將續於低位徘徊，登記量最快要到3月才能反映復甦市況。

二手私宅買賣登記按月跌 13% 從住宅物業環節分析，上月一手私宅買賣登記量跌幅依然最大，主因是碰巧聖誕及元旦長假期，發展商減慢推盤，致令市場買賣兩閒，令登記量持續回軟。總結一月份一手私宅買賣登記宗數減少14%，跌至七百宗邊緣，只錄得712宗，為近4個月來最少；月內買賣登記總值更大減32%，只錄得75.37億元。一月份一手私宅登記量最多的首三個新盤依次為凱和山(125宗)、滙都II(73宗)及NOVO LAND 3B期(48宗)。 二手住宅市場方面，同受年底節慶假期淡市影響，加上市場端視特朗普上任前的言論，以至對減息路向的疑惑，均窒礙二手市場的入市積極性。最終一月份二手私宅買賣只錄得2,532宗登記，按月再跌13%，創下近4個月最少；至於月內登記總值也錄得13%的跌幅，由十二月的203.27億元跌至176.13億元，雙雙跑輸整體大市。

2月整體樓宇登記料錄 4,970 宗 僅窄幅微升 至於非住宅市場上月表現相對堅挺，但亦隨大市微跌，當中佔比逾四成的純車位登記量挫17.6%，加上工商舖三大範疇中的店舖登記量也急挫23.6%，縱然工廈及商廈登記量雙雙按月錄得顯著升幅，亦未及挽回整體跌勢。總結一月份整體工商舖及其他買賣登記量進一步萎縮至只有673宗，按月續微跌2%；不過，受惠數宗各逾十億元的高價商廈登記刺激，月內買賣登記金額不跌反升25%，錄得100.18億元。 陳海潮表示，市況淡靜情況未有明顯改善，因一月下旬步入農曆新年傳統淡市，加上美國最新一次議息暫停減息步伐，而新任總統特朗普上場不久即對中國貨品加徵10%關稅，令市場維持審慎觀望情緒。目前，發展商的一手全新盤尚待推出，而二手及工商舖和車位買賣料維持窄幅上落；故初步預計，2025年二月份整體樓宇買賣登記量只能原地踏步，最多只錄輕微回升，全月料達4,970宗。相信樓市小陽春要待二月中，有較多新盤陸續啟動後才有機會出現。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)