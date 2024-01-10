利嘉閣：去年新盤登記止跌微增3% 今年預期重越1.5萬宗｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受加息、股市下跌及經濟復甦較慢影響，2023年一手私宅買賣仍處低位徘徊，全年只錄微升；預期今年有較多潛在利好因素，利好買賣於低基數下有較顯著的反彈。 根據利嘉閣地產研究部綜合土地註冊處數據，去年全港共錄一手私宅買賣登記10,246宗，較2022年的9,966宗微升3%，雖止住跌勢，但仍為1996年有紀錄以來的歷史第4低年度。期內成交總值錄得1,291.45億元，雖按年增15%，但亦為近10年來的次低水平；而去年每宗一手私宅登記平均售價約1,260.45萬元，按年升11.6%，但較2018年歷史高峰的1,459.14萬元則少13.6%。

601 萬至 800 萬元私宅 買賣 登記量奪冠 按樓價劃分，在介乎401萬元至1,000萬元的3個登記較活躍之銀碼組別當中，去年601萬至800萬元的組別繼續成為登記量最多者，共錄2,954宗，按年微跌1%，惟遠遠跑輸給401萬至600萬元組別的46%升幅，該組別去年共錄2,838宗登記，成為買賣第二活躍的銀碼層。 雖然去年細銀碼新盤當道，但另端的高價物業亦按年錄不俗升幅，當中銀碼介乎5,001萬至1億元的組別，於2023年大錄184宗登記，按年急升82%，成為升幅最大的組別；而介乎2,001萬至5,000萬元者亦大升56%，反映去年新盤買賣趨向剛性需求及貴價成交並存的兩極化；就連1億元以上的超級豪宅新盤也錄得104宗登記，按年升幅也高達22%，表現同樣跑贏大市。

熱賣之首為新地NOVO LAND 2B期，錄得695宗登記。（資料圖片）

新地 旗下 3 盤登熱賣榜 按樓盤分類，新鴻基地產（016）旗下3盤錄得2023年熱賣樓盤前五。其中熱賣之首為新地NOVO LAND 2B期錄得的695宗登記，其次為長江實業集團(1113)發展的親海駅II錄655宗，第三為新地UNIVERSITY HILL 2B期的598宗，再者是新地YOHO WEST 1期的508宗。至於登記排行榜內去年平均每宗成交價最高者是KOKO RESERVE的約4,308萬元，而較低平均價者為ONE INNOVALE 1期的約420萬元。