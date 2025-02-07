利嘉閣：工商舖買賣上月宗數見20個月最多

利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，在工廈新項目熱銷帶動下，整體工商舖在淡月表現仍亮麗，連續3個月企穩在300宗之上，更創多月旺勢。據土地註冊處初步臨時數字顯示，2025年1月全港共錄得387宗工商舖物業買賣登記，較去年12月份的338宗回升14.5%，創下自2023年6月以來的20個月新高；月內登記總值錄得95.11億元，按月大增30.2%，為近14個月最多。1月份三大範疇物業登記量錄得兩升一跌，當中工廈大漲近三成八，商廈亦升近21%，而店舖則逆市跌23.6%。

工廈登記 222 宗 大增近 38%

利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指出，受惠觀塘及長沙灣的數個新項目銷售而錄得多宗登記刺激，1月份工廈買賣登記量自去年12月份的161宗大幅上升37.9%至222宗，並創下自2023年5月以來的21個月最旺，反映中低價工廈仍受投資者歡迎。上月工廈登記佔比大增至57.4%的水平，按月增9.8個百分點。至於1月份工廈登記總值達23.54億元，按月大增1.06倍，同為近21個月最多。

商廈錄 81 宗登記 量值齊漲

商廈買賣登記方面，黃應年稱，持續受息口回落提振，商廈買賣再度轉旺，反映市場有序入市。總結1月全月商廈共錄得81宗買賣登記，較去年12月份的67宗反彈20.9%，登記量創20個月最多。至於月內商廈登記總值更大增54.1%，錄得54.42億元，是近13個月高位，當中包括有3宗各自均逾10億元的大額登記。