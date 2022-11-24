利嘉閣：工商舖10月登記險守300宗 本月續受壓

利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，利好消息陸續浮現，市場氣氛有所改善，料年底前工商舖可在低位整固回升。若按工商舖3個物業類別劃分，工廈按月登記量表現獨憔悴，按月再度下跌，交投佔總體比率亦急降至少於一半，只有48%。10月全月工廈僅錄得145宗登記，按月跌16%，月內買賣登記總額更大減27%，錄得12.67億元，而買賣登記量集中在中細價工廈物業，其中銀碼介乎200萬至500萬元以內者最多，共錄76宗，且按月逆市升6%；次多者為銀碼介乎500萬至1,000萬元以內者，月內錄28宗登記，惟按月急挫38%。

商廈買賣登記量經歷連跌4個月後，終於出現反彈，10月份商廈買賣登記共有64宗，按月回升23%，為3類物業中升幅最大者。當中登記量升幅集中在中價商廈，銀碼介乎1,000萬至2,000萬元以內者，10月份激增3.5倍至36宗登記，主因受惠荃灣有一手商廈錄得多宗登記。不過，1,000萬元以下的細價商廈則全線回落，反映整體市道表現仍然疲憊。此外，月內商廈買賣登記總額相應增加25%，錄得10.09億元。

至於店舖買賣登記量，同樣出現回升，重上逾90宗水平，10月店舖買賣登記量按月上升18%，錄得93宗，維持在近月百宗以下的低位反覆。此外，10月份店舖買賣登記總額升幅更跑贏登記量，按月大升31%，錄得15.51億元，為連跌2個月後回升，相信量值齊升是受惠當局逐步放寬食肆等處所限制，刺激買賣增多。