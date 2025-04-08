利嘉閣：工商舖3月買賣彈升46% 創近兩年次高水平

利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，淡月結束，加上有工廈新項目應市，刺激整體工商舖在3月份出現較顯著反彈。據土地註冊處初步臨時數字顯示，2025年3月全港共錄得383宗工商舖物業買賣登記，較2月份的263宗反彈45.6%，創下近22個月次高水平；月內登記總值錄得49.8億元，按月急漲58.9%。3月份三大範疇物業登記量出現全線回升，當中以商廈逾六成的升幅最凌厲，工廈及店舖也分別升55.6%及13%。
工廈錄221宗登記 按月增56%
利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指出，受惠再錄得不少工廈新項目的銷售登記，刺激工廈買賣登記量小休一個月後再次回升。數據顯示，3月份工廈買賣登記達221宗，較2月的142宗大增55.6%，為近23個月次多，反映工廈市場顯著回暖。上月工廈登記佔比亦逼近六成，達57.7%，按月增3.7個百分點。至於3月份工廈登記總值錄得15.44億元，按月同步升53%。
商廈錄84宗登記 創22個月新高
商廈買賣登記方面，黃應年稱，農曆新年淡月過後，購買力顯著回流，帶動商廈買賣登記追落後，一舉重越久違了的逾80宗水平。總結3月全月商廈共錄得84宗買賣登記，較2月份的52宗急漲61.5%，登記量為近22個月新高。至於月內商廈登記總值更銳升77%，錄得25.31億元，平均每宗商廈成交價逾3,013萬元。
店舖買賣量升值跌 均價萎縮22%
店舖表現方面，利嘉閣(工商舖)地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明說，店舖買賣隨大市回暖，惟升幅相對較少。數據顯示，2025年3月份店舖買賣登記共錄78宗，按月升13%。至於月內店舖登記總值表現較遜色，僅有9.05億元，逆市跌11.7%，為近5個月以來最少，平均每宗店舖買賣均價為1,160.26萬元，按月萎縮22%。