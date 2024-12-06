利嘉閣：11月工商舖買賣全線上升 創18個月新高 「一簽多行」料帶動舖位交投

11月份商業物業三大範疇登記量全線上升，當中商廈再漲近六成，工廈也大升四成，而店舖也升近三成，實現全面轉旺。利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，工商舖受惠整體大市向好而有較明顯好轉，惟最新市況略有轉慢，後市在「一簽多行」重啟下，店舖市場可較樂觀。

據土地註冊處初步臨時數字顯示，2024年11月全港共錄得375宗工商舖物業買賣登記，較10月份的267宗大增40.5%，連升兩月兼創近18個月新高；月內登記總值錄得41.96億元，為近2個月最多。