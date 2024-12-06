利嘉閣：11月工商舖買賣全線上升 創18個月新高 「一簽多行」料帶動舖位交投

11月份商業物業三大範疇登記量全線上升，當中商廈再漲近六成，工廈也大升四成，而店舖也升近三成，實現全面轉旺。利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，工商舖受惠整體大市向好而有較明顯好轉，惟最新市況略有轉慢，後市在「一簽多行」重啟下，店舖市場可較樂觀。
據土地註冊處初步臨時數字顯示，2024年11月全港共錄得375宗工商舖物業買賣登記，較10月份的267宗大增40.5%，連升兩月兼創近18個月新高；月內登記總值錄得41.96億元，為近2個月最多。
商廈登記升幅最勁
商廈買賣登記方面，黃應年表示，在中央救市之下，商廈受惠大幅反彈，終擺脫多月來在半百宗水平窄幅浮沉的困窘，反映有買家乘好消息出台而趁低吸納。總結11月全月商廈錄得84宗買賣登記，較10月份的53宗激增58.5%，為工商舖中登記量升幅最凌厲者。至於月內商廈登記總值則升21.9%，錄得16.43億元，為近六個月次多。
工廈登記突破200宗
店舖市道方面，利嘉閣（工商舖）地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明指出，店舖買賣近月反覆向好，上月再現升勢，並創下近5個月最熱鬧市況。數據顯示，11月份店舖買賣登記錄得85宗，按月漲26.9%。深圳居民赴港「一簽多行」在12月重啟，料可為零售市道帶來沖喜，並帶旺本地店舖交投，後市登記量有望持續反覆向好。
利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指出，11月份工廈買賣登記量顯著上升，並一舉突破久違了的二百宗大關，創下17個月以來新高，亦為期內首破二百宗水平，反映減息及救市具提振作用；上月工廈登記佔比維持在接近55%的水平，按月微跌0.13個百分點。初步數字顯示，11月全月工廈共錄得206宗買賣登記，按月大升40.1%或59宗。至於11月份工廈登記總值共達13.88億元，按月急升82.4%，為近2個月最多。