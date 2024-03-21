利奧坊．首隅暫收600票、超額8倍 夥中原送首15名買家總值4.5萬家電禮券｜大角咀新盤

推售在即，「利奧坊．首隅」夥拍中原地產推出復活節置業禮，中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由即日起至本月31日，經中原地產購入「利奧坊‧首隅」一手住宅單位的首15名買家，均可獲贈價值約3,000元的「智能家電禮券」，總值約45,000元。

李菲茹續指，發售當日將分A、B兩組揀樓，A組為大手客組，需購入2至4伙，當中至少包括1伙一房；B組可購入1至2伙。

「利奧坊．首隅」首輪發售單位包括22伙兩房及46伙一房，實用面積介乎252至353方呎。價單定價由475.4萬至797.1萬元，呎價介乎18,510元至23,463元。扣除最高8%折扣，單位折實售價由437.36萬至733.33萬元，折實呎價介乎17,029元至21,586元。最低售價單位為6樓E室，實用面積252方呎，一房間隔，折實售價437.36萬元，折實呎價17,356元。

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