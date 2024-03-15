利奧坊．首隅開價｜中原陳永傑：較上期首批低21%有驚喜 屬「幸福置業價」 料掀搶購潮

繼昨日(14日)將軍澳日出康城全新一期住宅項目開價後，今天(15日)再有市區新項目登場。恒基地產(012)大角咀「利奧坊」第5期「利奧坊．首隅」公布首張價單，涉及60伙，提供最高8%折扣，折實售價由437.36萬元起，折實呎價由17,029元起，折實平均呎價18,888元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「利奧坊‧首隅」首張價單定價十分驚喜，造價與比同系「利奧坊‧壹隅」2022年4月首張價單23,928元低約21%，這口價可謂「幸福置業價」，樓市全面撤辣，各大發展商亦以折讓價推售，買家選擇大增，而且造價吸引，料「利奧坊‧首隅」掀搶購潮。
陳永傑指，自樓市撤辣後，一手新盤市場交投明顯轉旺，本月迄今暫錄逾2,000宗成交，比上月全月約270宗急升超過6倍，吸引多家發展商加入戰團，紛紛推出全新項目應市，令新盤市場百花齊放，買家選擇大增，自然受惠。「利奧坊」系列優勢不容置疑，最新項目「利奧坊．首隅」同樣擁鐵路概念，加上以中小型單位為主，入場銀碼細，勢必吸引剛需用家入市。料項目認購反應熱烈，首批單位大有機會「一Q清枱」，預計本月全月一手成交量有機會突破5,000宗。
「利奧坊．首隅」屬單幢式設計，提供234伙，單位實用面積介乎214至544方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔164伙或約70%；另設平台或天際特色單位；項目預計關鍵日期為2025年6月10日。