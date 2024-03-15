利奧坊．首隅開價｜中原陳永傑：較上期首批低21%有驚喜 屬「幸福置業價」 料掀搶購潮

陳永傑指，自樓市撤辣後，一手新盤市場交投明顯轉旺，本月迄今暫錄逾2,000宗成交，比上月全月約270宗急升超過6倍，吸引多家發展商加入戰團，紛紛推出全新項目應市，令新盤市場百花齊放，買家選擇大增，自然受惠。「利奧坊」系列優勢不容置疑，最新項目「利奧坊．首隅」同樣擁鐵路概念，加上以中小型單位為主，入場銀碼細，勢必吸引剛需用家入市。料項目認購反應熱烈，首批單位大有機會「一Q清枱」，預計本月全月一手成交量有機會突破5,000宗。