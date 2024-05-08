加太賀820萬沽紅磡單邊自用舖 17年升值5球｜商舖市況

開業近30年、於90年代創作出「花之戀」壽司，並打響名堂的日式食肆加太賀，於2022年有傳放售其位於紅磡崇潔街的9個自用舖位，合共叫價1.3億元。據市場消息指，加太賀部分自用舖位近日沽出，當中一個單邊地舖以820萬元易手，持貨約17年，帳面升值逾500萬元。據悉，加太賀於今年3月初開始暫停營業，現正進行內部裝修重組。

17 年前買入價 315 萬 上述成交舖位為紅磡崇潔街9至105號地下68號單邊舖，物業面積約1,000方呎，消息指最新以820萬元沽出，平均呎價約8,200元。據了解，加太賀於20多年前已租用上述單邊舖位，於2007年5月斥資315萬元買入自用，持貨至今17年轉手，帳面升值505萬元或1.6倍。翻查資料，加太賀於1997年至2008年間先後買入9個自用舖位，成交價由248萬至1,200萬元不等，合共購入價高約3,300萬元。