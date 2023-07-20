加拿大瘋搶人才 樓價迎來新一波升勢

工作滿一年或 1560 小時

除現時港人救生艇計劃Stream B不斷放寬外，OWP由原先需要5年內畢業，現放寬至10年內畢業，近日更開綠燈Stream B銜接永居，更沒有學歷要求，只要工作滿1年便可取得身份。最新數據顯示，相對於讀書移民的Stream A有 2,358人次申請，Stream B只有764人次申請，是次放寛限制後，預期可吸納更多香港人到當地工作，事關申請OWP的港人毋須事先找工作，直接登陸當地再找工作也可以，即使是沖咖啡或做外賣送餐服務，只要在當地工作滿1年或1,560小時後，已符合永居資格。

另外，加拿大在7月16日宣布，向持美國H-1B簽證者提供工作許可證，讓他們得以在沒有找到工作情況下，直接移居加國。明目張膽「挖角」在美國移民審批過程中受挫的外國科技及高等教育人才，加拿大政府目標是吸納1萬名科技人才。至於H-1B簽證是為美國留學生擁有專業知識技能，並獲得僱主擔保的在留資格，然而隨著H-1B的抽籤情況逐年惡化，獲取簽證或續證難度大增，加拿大是次「開綠燈」，無疑是提供多一個選擇。

解決勞動力短缺問題

其實為解決新冠疫情帶來嚴重的勞動力短缺問題，加拿大政府在一系列改革移民措施操作下，2021年新增超過40.5萬名永久居民，2022年新增逾36萬名永久居民，並計劃今年新增38萬至46.5萬人，2024年冀新增39萬至47.5萬人。