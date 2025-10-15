北海道富良野EZO MURASAKI 兩棟連停車場1686萬港元放售(多圖)｜海外樓市

日本北海道知名房地產公司WORLD WIDE BASE，是一家專注於北海道不動產投資開發及管理專家，現來港推售坐落於富良野市中心核心地段的「EZO MURASAKI」，項目由A棟與B棟組成，為高級住宿及辦公設施複合式建築，分別於2024年及2025年落成，相信可為環球投資者提供穩健且具升值潛力的日本房產投資機會。發展商委託中原在港銷售「EZO MURASAKI」，A、B棟連停車場一併出售，售價3.3億日元 (折合約1,686萬港元)。買家可以交由WORLD WIDE BASE代為出租及管理，預計租金回報約6%至8%。

黃金地段優勢：富良野觀光核心樞紐 「EZO MURASAKI」位於富良野核心觀光地帶，完美滿足觀光客對交通便利性與周邊配套的需求，為項目帶來全年可預期及穩定的觀光客需求。項目距離富良野車站僅步行6分鐘 (約480米)，確保了旅客無論是搭乘JR或巴士，都能輕鬆抵達。 從物業周邊步行5分鐘範圍內設有飲食店、 便利商店等，距離富良野市集 (フラノマルシェ) 也僅需步行8分鐘，生活機能極為便利。 冬季開車僅需10分鐘 (約5公里) 即可到達著名的富良野滑雪度假村，是滑雪愛好者的理想據點；夏季開車約15分鐘 (約8公里) 便能到達聞名世界的薰衣草花田，穩固了夏季的龐大客源。

雙季節盈利與高稼動率的投資魅力 富良野並非單一季節觀光地，其獨特的地理條件使其擁冬季的滑雪季與夏季的薰衣草季兩大旺季，實現了全年四季均能維持高入住率的經營狀態。 根據最新的觀光市場分析數據，富良野的住宿業展現出強勁的投資優勢。隨著全球旅遊復甦，以亞洲為中心的海外觀光客人數迅速回升。尤其是冬季滑雪客與夏季薰衣草觀光客的增長，直接帶動了住宿需求。 隨著「遠距工作假期 (Workation)」需求的擴大，旅客傾向於長期停留，對於配備廚房的客房需求也隨之提升。「EZO MURASAKI」平均住宿單價已達到 15,800日元，較前一年增長了12.3%，反映了住宿消費升級的趨勢。項目作為新建物業，擁有高資產價值、低維護成本的優勢，能有效實現較高的住宿單價。 WORLD WIDE BASE同時是富良野知名的專業管理公司，擁有豐富的海外投資協助經驗，協助海外人士處理所有購買手續與文件，確保從諮詢、報價、簽約到交屋的流程順暢無憂。是次為「EZO MURASAKI」提供3種彈性化的出租選項，滿足不同投資者的需求。 項目除了自身擁多重優勢外，根據2025年7月日本全國21,441個地區針對住宅區製作的「地價上漲率排名（住宅區，2025年7月）」，排名靠前的地區以北海道、沖繩等度假勝地為主，凸顯了入境需求的強勁。