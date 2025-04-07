北角港運大廈低層全層樓面 意向呎租僅約20元 平市價約三成｜商廈市況

商廈呎租叫價持續回調，吸引個別大型企業洽租，帶動港島核心區商廈租務需求上揚，區內甲級商廈睇樓量亦見上升。有業主趁勢以低於市價水平作招徠，推出北角港運大廈低層全層招租，意向呎租僅約20元，較最近成交呎價低約三成。

上述項目由中原(工商舖)獨家代理招租，據中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事何德成表示，該獨家招租物業位於北角英皇道港運大廈低層全層，項目全層面積約20,090方呎，意向呎租約20元，涉及月租約40餘萬元。該單位設計方正實用，樓底特高，配備豪華裝修及傢俬，租戶可即租即用，節省裝修時間與成本。同時，業主亦提供靈活的空間規劃，可因應租客需要，而分間樓面出租，面積最細可由5,000餘方呎起。配套方面，大廈設有多部高速電梯及充足泊車位，且位處北角核心地段，步行數分鐘可達港鐵北角站，交通便利，適合金融機構、教育機構及專業服務等行業進駐。

他又指，港運大廈由太古地產發展，為北角標誌性甲廈，近年屢錄得矚目買賣及租務成交，可見其市場吸引力。該廈於今年初錄得12及13樓兩層樓面買賣成交，兩層面積合共約40,380方呎，由英基學校協會以約3億元購入，反映物業具備長期投資及自用價值。此外，大廈新近亦錄得租務成交，當中高層單位，面積約4,753方呎，以每月約14.2萬元租出，呎租約30元。相比之下，是次招租的低層全層呎租叫價更具吸引力，性價比更高。

近期屢錄大手租賃成交

另外，近期港島商廈亦錄大手租務，金鐘太古廣場1座極低層全層，涉及面積約1.67萬方呎，由金融機構中信里昂證券租用，成交呎租料約80元，據悉，該集團目前租用太古廣場合共涉及約7萬方呎，如今再擴充業務，亦反映其對本港業務的信心。還有一宗大手成交為銅鑼灣時代廣場寫字樓高層單位，面積約7,000方呎，成交呎租約40元，新租客為內地人氣網絡社交平台小紅書。

市場罕有即用大戶租盤

何德成續稱，港運大廈向來深受租戶青睞，租戶主要來自金融機構、專業服務行業及大型企業後勤部門。此次推出的低層全層樓面，兼具豪華裝修及實用設計，屬市場矜罕的即用租盤。他相信，結合當前市場熱度，以及業主克制的租金叫價，相信該單位將成為大型企業及專業服務企業進駐北角的首選。

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