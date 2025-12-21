熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-12-21 22:40:00

十大屋苑周末成交按周再跌22.2% 中原：節日氣氛濃厚 交投持續降溫｜二手市況

分享：
十大屋苑周末成交按周再跌22.2% 中原：節日氣氛濃厚 交投持續降溫｜二手市況

十大屋苑周末成交按周再跌22.2% 中原：節日氣氛濃厚 交投持續降溫｜二手市況

中原地產十大屋苑本周末錄得7宗成交，較上周末再跌22.2%，連續兩周錄得單位數成交，本星期零成交屋苑增加1個至4個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，臨近年尾，受聖誕節及新年等節日因素影響，不少買家於下半月開始暫緩入市，加上發展商仍積極去庫存，攤薄二手購買力，本周日又適逢冬至，市民忙於做節，令二手交投氣氛更見淡靜。

十大屋苑周末成交按周再跌22.2% 中原：節日氣氛濃厚 交投持續降溫｜二手市況

太古城周末錄得1宗成交。(資料圖片)

太古城周末錄得1宗成交

港島區方面，中原地產太古城副區域營業董事張光耀表示，太古城周末錄得1宗成交，為海景花園彩天閣(58)高層G室，實用面積717方呎，三房套房間隔，以1,128萬元成交，呎價15732元。原業主於2012年以820萬元購入，持貨約13年，帳面獲利308萬元，單位升值38%

adblk5
十大屋苑周末成交按周再跌22.2% 中原：節日氣氛濃厚 交投持續降溫｜二手市況

新都城575萬沽高層連天台戶。(資料圖片)

新都城575高層連天台

九龍區方面，中原地產蔚藍灣畔第二分行高級分行經理關偉豪表示，臨近年尾，發展商積極推盤去貨，新盤市場吸走不少購買力，加上下星期便是聖誕節，不少市民準備趁長假外遊，甚至已經出發，本周日是冬至，市民普遍忙於過節，二手交投氣氛更見平靜。新都城本周末錄得1宗成交，為26座高層連天台單位，實用面積363方呎，兩房間隔，成交價575萬元，呎價15,840元。原業主於2015年以549萬元買入單位，持貨約10年，帳面獲利26萬元，單位升值4.7%

中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本周末錄得1宗成交，屬46座中層F室，實用面積814方呎，房套房間隔，以1,190萬元沽出，呎價14,619元。

十大屋苑周末成交按周再跌22.2% 中原：節日氣氛濃厚 交投持續降溫｜二手市況

映灣園中層兩房戶568萬成交。(資料圖片)

映灣園中層兩房戶568萬成交

新界區方面，中原地產東涌映灣園分行經理曹嘉華表示，映灣園本周末錄得1宗成交，為6座中層C室，實用面積548方呎，兩房間隔，以568萬元成交，呎價10,365元。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

十大屋苑周末成交按周再跌22.2% 中原：節日氣氛濃厚 交投持續降溫｜二手市況

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad