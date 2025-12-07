十大屋苑周末成交按周升5成 創近3周新高 中原：對後市抱樂觀態度｜二手市況

中原地產十大屋苑本周末錄得12宗成交，宗數重返雙位數之餘，更創近3周新高，零成交屋苑維持4個，交投平穩向上。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國聯儲局將於下周議息，全城憧憬超過一半機會再度減息，市民對樓市後市抱樂觀態度，有意換樓或上車的買家，紛紛重返市場尋寶，令二手交投復常，料後市交投逐步加快。

港島區方面，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園本周末錄得2宗成交，平均呎價13,185元。屋苑本月交投量增至4宗，平均呎價12,834元。中原本周末促成屋苑C座高層2室，實用面積526方呎，為兩房西北翠綠園景戶，剛以640萬元成交，呎價12,167元。原業主於2008年6月以402萬元購入單位，持貨17年，現轉手帳面可獲利238萬元離場，單位升值59%。

美孚新邨本月交投量增至 9 宗

九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末錄得3宗成交，比上周末多2宗，交投暢旺，令本月交投量增至9宗，平均呎價10,745元。中原本周末促成屋苑3期百老匯街49號低層A室，實用面積657方呎，三房間隔，擁向南內街景，由遺產承辦人以620萬元放售，現以616萬元成交，呎價9,376元。

中原地產黃埔站副分區營業經理王子健表示，黃埔花園本周末錄得2宗成交，其中1宗為12月5座高層E室，單位實用面積729方呎，屬四房套房間隔，擁正南街景，最新以886萬元成交，呎價12,154元。