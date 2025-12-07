熱門搜尋:
十大屋苑周末成交按周升5成 創近3周新高 中原：對後市抱樂觀態度｜二手市況

中原地產十大屋苑本周末錄得12宗成交，宗數重返雙位數之餘，更創近3周新高，零成交屋苑維持4個，交投平穩向上。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國聯儲局將於下周議息，全城憧憬超過一半機會再度減息，市民對樓市後市抱樂觀態度，有意換樓或上車的買家，紛紛重返市場尋寶，令二手交投復常，料後市交投逐步加快。

沙田第一城本周末錄得3宗成交。(資料圖片)

康怡花園本周末錄得2宗成交

港島區方面，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園本周末錄得2宗成交，平均呎價13,185元。屋苑本月交投量增至4宗，平均呎價12,834元。中原本周末促成屋苑C座高層2室，實用面積526方呎，為兩房西北翠綠園景戶，剛以640萬元成交，呎價12,167元。原業主於20086月以402萬元購入單位，持貨17年，現轉手面可獲利238萬元離場，單位升值59%

美孚新邨本周末錄得3宗成交。(資料圖片)

美孚新邨本月交投量增至9

九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末錄得3宗成交，比上周末多2宗，交投暢旺，令本月交投量增至9宗，平均呎價10,745元。中原本周末促成屋苑3期百老匯街49號低層A室，實用面積657方呎，三房間隔，擁向南內街景，由遺產承辦人以620萬元放售，現以616萬元成交，呎價9,376元。

中原地產黃埔站副分區營業經理王子健表示，黃埔花園本周末錄得2宗成交，其中1宗為125座高層E室，單位實用面積729方呎，屬四房套房間隔，擁正南街景，最新以886萬元成交，呎價12,154元。

美孚新邨本周末錄得3宗成交。(資料圖片)

沙田第一城低層戶420萬獲外區投資客承接

新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，沙田第一城本周末錄得3宗成交，較上周再多1宗，平均呎價13,442元。屋苑本月交投量增至6宗，平均呎價13,780元。屋苑本周末錄得1座低層C室交投，單位實用面積327呎，兩房一廁間隔，原以450萬元放售，現以420萬元易手，呎價12,844元。新買家為外區投資者，見單位幾年前曾裝修，內櫳簇新企理，加上望內街，景觀清靜，料日後回報可逾4厘，隨即拍板入市。原業主於2011年以212萬元購入單位，收租多年，租客月前搬走，有見近期市況回暖才決定沽貨套現，是次轉手面可獲利208萬元，單位14年間升值98%

中原地產東涌藍天海岸分行副分區營業經理曹嘉華表示，映灣園本周末錄得1宗成交，單位為11座中高層H室，實用面積928方呎，三房套房加儲物房間隔，向北內園泳池景，現以930萬元易手，呎價10,022元。原業主於201012月以551萬元入市該址，現沽貨帳面獲利379萬元，單位15年升值69%

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

