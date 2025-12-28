十大屋苑周末成交按周急升85.7% 中原：創6個周末新高 太古城表現最好｜二手市況

中原地產十大屋苑本周末錄得13宗成交，按周急升85.7%，創6個周末新高，聖誕節4天假期合共錄21宗成交，太古城表現最好，4天錄7宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聖誕假期買賣氣氛例淡，但近期樓市氣氛正面，仍有不少買家趕於年前入市，加上本周末未有一手新盤搶客，令部份屋苑成交量急增，二手表現不俗，相信假期過後成交量會進一步上升。

太古城 4 天長假期錄 7 宗成交

港島區方面，中原地產東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城4天長假期合共錄7宗成交，周末兩天錄4宗，屋苑最新錄綠楊閣頂層連天台戶成交，單位實用面積1,072方呎，三房一套間隔，連內置樓梯上天台，向西南偏南，望山景及園景，附雅致裝修。業主九月時以2,380萬元放盤，累減360萬元，最終以市價2,020萬元沽出，呎價18,843元。據悉，原業主於2017年9月以2,350萬元買入單位，持貨8年，是次沽出帳面蝕讓330萬元或約14%。

中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園聖誕節4天假期錄4宗成交，其中週末錄2宗，屋苑最新錄N座高層3室，實用面積466方呎，兩房間隔，以698萬元易手，呎價14,979元。康怡花園本月錄得17宗成交，本月平均實用呎價1.3萬元。