十大屋苑周末成交按周急跌55.6% 中原：利好消息疊加 料11月成交加快｜二手市況

中原地產十大屋苑本周末錄得8宗成交，按周急跌55.6%，創8個周末新低，有4個屋苑零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息後大市氣氛明顯轉好，業主看好後市，議價空間收窄，買家需時適應新價格，加上大批二手筍盤已被消化，增加買家入市難度，令二手交投陷膠著狀態。但樓市已全面回暖，相信在中美關係緩和及減息效應下，11月買家入市步伐會加快。

海怡半島打破 4 個周末零成交局面 港島區方面，中原地產西南區鴨脷洲利南道分行首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島周末錄1宗成交，打破4個周末零成交局面，成交單位為6座高層D室，實用面積721方呎，四房套間隔，享避風塘海景，現以 950萬成交，呎價13,176元。 中原地產東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城已連續6個周末錄成交，本周末錄2宗。成交包括，東海閣高層F室，實用面積572方呎，2房間隔，望園景，成交價860萬元，折合實用呎價15,035元。據悉，原業主於2011年以522萬元購入單位，持貨14年，是次沽出賬面獲利338萬元，賺幅64.8%。 九龍區方面，中原地產東九龍麗港城第一分行高級分行經理郭麗娟表示，減息後，樓市氣氛向好，麗港城本周末錄2宗成交，按周增加1宗，已連續3個周末錄成交，呎價約11,322元，維持平穩。