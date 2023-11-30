十大屋苑成交連續兩個月錄逾120宗 一屋苑交投飆兩倍 美孚新邨呎價穿1萬｜二手市況

二手交投表現回軟，據中原地產統計，十大屋苑11月份錄得121宗成交，較10月份的127宗，減少6宗或4.7%，但連續2個月超過120宗成交。當中鰂魚涌太古城、藍田麗港城、將軍澳新都城、天水圍嘉湖山莊，以及東涌映灣園交投錄得升幅，幅度介乎3.8%至2.6倍，當中麗港城表現最標青，錄得11宗買賣，按月勁飆逾2.6倍。至於海怡半島錄得10宗追平上月，其餘鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園及沙田第一城交投下跌，幅度介乎33.3%至72.7%。
呎價方面，新都城、黃埔花園及麗港城分別升0.5%、3.6%及4.1%，其餘7個屋苑回落介乎1.7%至6.2%。美孚新邨表現最差，呎價按月挫6.2%至9,961元，失守1萬元水平。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「減辣」成效逐步浮現，促使不少買家趁低入市，惟多個新盤接連以低價開售，凍結大批購買力，12月亦有大型新盤部署出售，料二手市場持續受壓，業主需加大減價力度以吸引買家。
港島區方面，三大指標屋苑表現各異。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運指，太古城本月錄約22宗成交，比上月全月增逾22%，平均實用呎價15,020元，按月微跌2.8%。樓市氣氛好轉，用家入市態度積極，業主只要願減價，即可獲承接，成功推動交投進一步向上。
中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑稱，市場以剛需客為主，高息環境下買家入市態度審慎，只有減價筍盤才有承接。康怡花園筍盤短缺，成交速度明顯放緩，屋苑11月錄6宗成交，較上月全月11宗下跌逾四成半，平均實用呎價則報13,657元，微跌1.7%。
麗港城呎價飆4% 黃埔花園交投插七成最傷
九龍區方面，中原地產東九龍麗港城高級資深分區營業經理洪金興表示，麗港城本月最終錄得11宗成交，比上月全月3宗交投反彈逾2.6倍，平均實用呎價亦跟隨上揚至11,688元水平，按月升幅4.1%，可見屋苑本月交投價量齊升，樓市「減辣」措施確實令買家加快入市決定，觀望多時的買家終於落實置業，積極議價，令屋苑交投急升。
中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸說，樓市「落實」減辣後，區內本月睇樓氣氛明顯好轉，惟交投仍然放慢，全因多個一手新盤低市價開售，搶去二手客源。黃埔花園本月全月僅錄得3宗成交，按月大挫72.7%，幸樓價則從低位回升，最新報12,959元，令屋苑交投呈量跌價升現象。
沙田第一城本月價量齊跌
新界區方面，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文稱，沙田第一城本月錄12宗成交，較上月錄約22宗，下滑約45.5%；平均實用呎價約13,096元水平，亦按月回落約2%，呈價量齊跌表現。本月市場氣氛有好轉，不少新盤接連以平價搶客，貨尾盤亦有不少吸引的置業優惠，分散二手注意力，加上內地專才傾向入市新樓盤，二手業主需提供較大議幅，才有承接，拖慢二手交投。
映灣園大單位呎價回落吸換樓客
中原地產東涌昇薈分行高級分行經理唐啟樂表示，樓市「減辣」後，買家入市信心回升。映灣園11月共錄7宗成交，按月增加75%；呎價則繼續回調，本月平均實用呎價10,222元，按月跌約2%。屋苑連續兩個月未有錄得兩房成交，全是三房及以上成交，主要因為大單位呎價回落幅度顯著，吸引換樓客入市。下半月天水圍焦點新盤開價及以低價搶攻，東涌區有部分上車客源被搶，大單位成交影響則不太大。