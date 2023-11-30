十大屋苑成交連續兩個月錄逾120宗 一屋苑交投飆兩倍 美孚新邨呎價穿1萬｜二手市況

二手交投表現回軟，據中原地產統計，十大屋苑11月份錄得121宗成交，較10月份的127宗，減少6宗或4.7%，但連續2個月超過120宗成交。當中鰂魚涌太古城、藍田麗港城、將軍澳新都城、天水圍嘉湖山莊，以及東涌映灣園交投錄得升幅，幅度介乎3.8%至2.6倍，當中麗港城表現最標青，錄得11宗買賣，按月勁飆逾2.6倍。至於海怡半島錄得10宗追平上月，其餘鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園及沙田第一城交投下跌，幅度介乎33.3%至72.7%。

呎價方面，新都城、黃埔花園及麗港城分別升0.5%、3.6%及4.1%，其餘7個屋苑回落介乎1.7%至6.2%。美孚新邨表現最差，呎價按月挫6.2%至9,961元，失守1萬元水平。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「減辣」成效逐步浮現，促使不少買家趁低入市，惟多個新盤接連以低價開售，凍結大批購買力，12月亦有大型新盤部署出售，料二手市場持續受壓，業主需加大減價力度以吸引買家。