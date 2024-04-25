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地產
2024-04-25 10:50:55

十大屋苑｜上周買賣錄51宗 8屋苑交投量上升 美孚新邨進駐榜首

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十大屋苑｜上周買賣錄51宗 8屋苑交投量上升 美孚新邨進駐榜首

全港十大活躍指標屋苑在上周(15日至21日)錄51宗買賣個案，較前周(8日至14日)的44宗增加16%，每個屋苑平均錄約5宗成交。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，發展商頻推新盤應市，並且持續開放示範單位吸引買家目光，令二手市況受到一定擠壓，十大屋苑交投量未有出現明顯突破。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(15日至21)51宗買賣個案，較前周(8日至14)44宗增加16%，每個屋苑平均錄約5宗成交。

十大屋苑｜上周買賣錄51宗 8個屋苑交投量上升 美孚新邨進駐榜首

上周十大活躍成交屋苑當中，共有8個屋苑交投量上升，交投升幅介乎20%至3倍不等。

惟太古城及珀麗灣成交下滑

在上周十大活躍成交屋苑當中，共有8個屋苑交投量上升，交投升幅介乎20%3倍不等。當中都會駅交投變化顯著，成交量由前周1宗急增至上周4宗，按周大增3倍或3宗；而美孚新邨則以9宗買賣榮登上周最熱賣屋苑寶座，按周升約28%。不過，太古城和珀麗灣成交量錄得下跌，分別減少約41%50%7宗和2宗。

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陳海潮指出，撤辣消息逐漸被市場消化，準買家入市衝勁亦隨時間推移而趨於理性穩定，反覆比對一手新盤與二手屋苑之間的優勝劣敗後才會「扑鎚」，令整體樓市交投步伐略有減慢。觀乎全面撤辣對本港樓市乃屬長遠影響，相信二手屋苑交投量已達至穩定水平，並會遵從新盤銷售熱潮與空檔期之間出現交替上落，故料短期內十大指標屋苑成交量變化亦會緊隨上述大趨勢而波動。

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