十大屋苑｜中原：周末交投回升至9宗 市場缺利好消息 有減價有成交！

中原地產公布，十大屋苑於周末兩日(12月3日及4日)錄得9宗成交，較上周末(11月26日及27日)增加2宗或約28.6%，當中鰂魚涌太古城及沙田第一城各錄3宗表現最佳，天水圍嘉湖山莊及紅磡黃埔花園剛分別錄得2宗及1宗交投；餘下6個屋苑則錄得零成交。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場缺乏利好消息，買家靜候新政策，置業態度審慎。幸好，各區睇樓氣氛回升，證明市場購買力仍在，惟買家只對減價盤有興趣，叫價需與樓價高峰位約兩成減幅，才獲買家洽購，形成「有減價有成交」局面。
黃埔花園兩房呎售1.46萬
九龍區方面，四大藍籌屋苑僅得黃埔花園錄得成交。中原地產分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園2期9座低層D室，實用面積約389方呎，兩房間隔，享東北內園景，成交價568萬元，呎價約14,602元。原業主於2012年以438萬元入市，持貨10年，現沽貨帳面獲利130萬元或近30%。
沙田第一城兩房404萬沽
新界區方面，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城周末錄得3宗成交，可算不俗，新成交包括50座低層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，向西北，望內園景，以404萬元沽出，呎價約13,289元。原業主於2013年6月以308萬元入市，現沽出單位帳面賺96萬元或約31%。
嘉湖山莊一手業主帳賺2.6倍沽三房
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊樂湖居2座高層C室，實用面積約551方呎，三房間隔，以490萬元易手，呎價約8,893元。原業主早於1991年以134.1萬元一手買入單位，持貨31年，現轉手帳面獲利355.9萬元或近2.7倍。市場氣氛仍然疲弱，樓價持續向下調整，買家遇上低市價放盤才願意進一步洽購。