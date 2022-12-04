十大屋苑｜中原：周末交投回升至9宗 市場缺利好消息 有減價有成交！

中原地產公布，十大屋苑於周末兩日(12月3日及4日)錄得9宗成交，較上周末(11月26日及27日)增加2宗或約28.6%，當中鰂魚涌太古城及沙田第一城各錄3宗表現最佳，天水圍嘉湖山莊及紅磡黃埔花園剛分別錄得2宗及1宗交投；餘下6個屋苑則錄得零成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場缺乏利好消息，買家靜候新政策，置業態度審慎。幸好，各區睇樓氣氛回升，證明市場購買力仍在，惟買家只對減價盤有興趣，叫價需與樓價高峰位約兩成減幅，才獲買家洽購，形成「有減價有成交」局面。

黃埔花園兩房呎售 1.46 萬

九龍區方面，四大藍籌屋苑僅得黃埔花園錄得成交。中原地產分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園2期9座低層D室，實用面積約389方呎，兩房間隔，享東北內園景，成交價568萬元，呎價約14,602元。原業主於2012年以438萬元入市，持貨10年，現沽貨帳面獲利130萬元或近30%。