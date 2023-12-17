十大屋苑｜中原：周末成交增3.5倍 創8周新高 美國不加息帶動氣氛

美國聯儲局連續第三次未有加息後，帶動二手氣氛向好。據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(16及17日)合共錄得9宗成交，較上周的2宗飆升3.5倍，創8周新高。其中荔枝角美孚新邨最標青，錄得6宗成交；鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島，以及紅磡黃埔花園各錄1宗成交；餘下6個屋苑，包括鰂魚涌康怡花園、藍田麗港城、將軍澳新都城、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊，以及東涌映灣園則「食白果」。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周美國公布加息期告終，並預測明年將減息3次，屬市場正面消息，增加買家入市信心，刺激入市氣氛，市場剛需強勁，買家主力尋覓筍盤，二手業主進一步擴大議價空間亦有承接，新盤持續以低價推售，本周末天水圍區大型新盤第三輪銷售成績亦理想，沽出200多伙，並將於本周三(20日)進行第四輪銷售，料短期內搶去大批新界區上車細價樓客源。
太古城三房套1480萬易手
中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運指，臨近年尾，交投氣氛較淡，太古城本周末錄得1宗成交，較上星期無升跌，單位為綠楊閣中高層D室，實用面積約922方呎，三房連套房間隔，議價後以1,480萬元沽出，呎價約16,052元。
美孚新邨兩房大減116萬沽
九龍區方面，中原西九龍美孚萬事達第一分行副區域營業經理林家傑透露，美孚新邨本周末錄得6宗成交，按周勁升5宗，包括蘭秀道19號低層A室，實用面積約554方呎，兩房間隔。今年7月放盤，開價598萬元，最終減價116.2萬元，至481.8萬元沽出，呎價約8,697元。同時屋苑二期百老匯街37號低層D室，實用面積約481方呎，一房間隔，月初放盤，叫價450萬元，議價後以415萬元沽出，呎價約8,628元。
新界三大屋苑未錄成交
新界區方面，三個大型屋苑均未錄成交。中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文指，新盤市場持續平價搶客，本周末市場焦點仍落於天水圍新盤，二手屋苑業主減幅相對有限，購買力流向一手，導致二手交投冰封。