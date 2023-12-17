十大屋苑｜中原：周末成交增3.5倍 創8周新高 美國不加息帶動氣氛

太古城三房套 1480 萬易手 中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運指，臨近年尾，交投氣氛較淡，太古城本周末錄得1宗成交，較上星期無升跌，單位為綠楊閣中高層D室，實用面積約922方呎，三房連套房間隔，議價後以1,480萬元沽出，呎價約16,052元。 美孚新邨兩房大減 116 萬沽 九龍區方面，中原西九龍美孚萬事達第一分行副區域營業經理林家傑透露，美孚新邨本周末錄得6宗成交，按周勁升5宗，包括蘭秀道19號低層A室，實用面積約554方呎，兩房間隔。今年7月放盤，開價598萬元，最終減價116.2萬元，至481.8萬元沽出，呎價約8,697元。同時屋苑二期百老匯街37號低層D室，實用面積約481方呎，一房間隔，月初放盤，叫價450萬元，議價後以415萬元沽出，呎價約8,628元。