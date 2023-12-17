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地產
2023-12-17 17:31:02

YOHO WEST｜周末售出246伙再加推 周三壓軸發售291伙｜天水圍新盤

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YOHO WEST｜周末售出246伙再加推 周三壓軸發售291伙｜天水圍新盤

「YOHO WEST」第四輪銷售將於本周二(18日)晚上8時截票；圖左為雷霆，右為胡致遠。(鍾式明攝)

焦點大型全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」昨日(16)進行第三輪銷售，推售共280伙。新地副董事總經理雷霆表示，第三輪銷售沽出246伙，形容銷情是「氣勢如虹，持續火熱」，該盤自本月2日開始首輪銷售，迄今(17)累沽近900伙，套現約45億元。有見向隅客眾多，最新加推第6號價單，涉及159伙，維持最高13.5%折扣，折實平均呎價12,599元，屬原價加推。

新地代理總經理胡致遠稱，第6號價單涵蓋開放式至三房一套開放式廚房間隔，折實售價由334.36萬至834.08萬元，折實呎價介乎10,844元至16,329元。入場單位為第2B9B5室，實用面積288方呎，一房間隔，折實售價334.36萬元，呎價約11,610元。最低呎價單位為第3A5A3室，實用面積439方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價476.08萬元，呎價約10,844元。

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第四輪銷售周二截票 保留約100伙現樓應市

該盤同時公布最新銷售安排，將於本周三(20)壓軸進行第四輪銷售，合共291伙，包括6號價單及15號價單尚未推售單位，當中15號價單部分單位售價上調約1%3%。第四輪銷售單位涵蓋開放式間隔至三房一套連工作間間隔，折實售價由331.62萬至834.08萬元，折實呎價介乎10,844元至16,329元。入場單位為第3A座9樓A9室，實用面積295方呎，一房間隔，折實售價331.62萬元，呎價約11,241元。

至於第四輪銷售將於本周二(18)晚上8時截票，周三銷售當日將分為A組及B組發售，A組買家須購買最少2伙至4伙第A節單位，或最少1個指定第A節單位，B組買家則可購買1伙至2伙單位。

胡致遠透露，「YOHO WEST」尚餘約100伙未推售，主要為向南望天水圍公園景的優質單位，計劃以現樓形式推出應市。

雷霆：明年樓市向好勢頭愈來愈明顯

雷霆表示，本港樓市向好的勢頭持續，美國聯儲局已第三次暫停加息，並開始「放鴿」，明年利息見頂回落的機會可說是高唱入雲，加上租金走勢持續上升，令到很多租客轉租為買，故認為明年樓市向好的勢頭是愈來愈明顯。

天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目預計入伙日期為2024年9月30日。

即睇天水圍天榮站YOHO WEST最新資訊 (House730)

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