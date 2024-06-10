十大屋苑｜中原：周末成交重上雙位數 端午節3日假共錄11宗

太古城於周末兩日(8日及9日)共錄得2宗成交，為表現最活躍指標屋苑之一。(資料圖片)

二手交投氣氛好轉，據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(8日及9日)共錄得10宗成交，重上雙位數水平，按周升42.9%；而端午節三天假期則共錄11宗成交。當中太古城、新都城、沙田第一城及嘉湖山莊各錄2宗買賣表現最佳，而康怡花園、麗港城及映灣園則於周末長假期間「食白果」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日天氣好轉，且未有一手新盤開售搶客，購買力回流至二手市場；加上不少二手業主開始面對現實，願擴大議價空間，令本周交投重上雙位數。他指出，惟受加拿大及歐洲減息影響，不少買家憧憬美國會加快開展減息周期，市場觀望氣氛濃厚，令二手成交數量仍處於低位。