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地產
2024-06-10 21:03:50

十大屋苑｜中原：周末成交重上雙位數 端午節3日假共錄11宗

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十大屋苑｜中原：周末成交重上雙位數 端午節3日假共錄11宗

太古城於周末兩日(8日及9日)共錄得2宗成交，為表現最活躍指標屋苑之一。(資料圖片)

二手交投氣氛好轉，據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(8日及9)共錄得10宗成交，重上雙位數水平，按周升42.9%；而端午節三天假期則共錄11宗成交。當中太古城、新都城、沙田第一城及嘉湖山莊各錄2宗買賣表現最佳，而康怡花園、麗港城及映灣園則於周末長假期間「食白果」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日天氣好轉，且未有一手新盤開售搶客，購買力回流至二手市場；加上不少二手業主開始面對現實，願擴大議價空間，令本周交投重上雙位數。他指出，惟受加拿大及歐洲減息影響，不少買家憧憬美國會加快開展減息周期，市場觀望氣氛濃厚，令二手成交數量仍處於低位。

十大屋苑｜中原：周末成交重上雙位數 端午節3日假共錄11宗

據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(8日及9日)共錄得10宗成交，重上雙位數水平，按周升42.9%。

海怡半島中層戶792萬易主

港島區方面，太古城及海怡半島均錄成交，康怡花園則未錄成交。中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪稱，不少買家趁假期外出旅遊，二手交投放緩，海怡半島三天假期錄1宗成交，單位為23A座中層C室，實用面積約581方呎，以792萬元沽出，呎價約13,632元，屬市價成交。據悉，原業主於2011年以508萬元購入單位，持貨約13年，是次沽出帳面獲利284萬元，物業期內升值約55.9%

九龍區方面，4大指標屋苑中，麗港城「零成交」，其餘錄12宗成交。中原地產將軍澳蔚藍灣畔第二分行分行經理關偉豪說，將軍澳新都城本周末錄2宗買賣成交，打破上周同期零成交紀錄，平均實用呎價約12,706元。

十大屋苑｜中原：周末成交重上雙位數 端午節3日假共錄11宗

海怡半島三天假期錄1宗成交，一個中層戶以792萬元易手。(資料圖片)

長情業主帳賺近20倍沽第一城高層戶

新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城於周末兩日共錄1宗成交，三天假期合共錄2宗，包括48座高層G室，實用面積約304方呎。原開價460萬元，最終以440萬元沽出，呎價約14,474元。據了解，原業主早於1986年以21萬元買入單位，持貨約38年，帳面獲利419萬元，物業期內大幅升值近20倍。

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，嘉湖山莊周末兩天錄2宗成交，按周持平，平均實用呎價約8,743元，較上周跌約5.8%，主要由於同區及鄰區新盤接連以低價開售，令二手受壓，不少業主亦開始放軟態度，願提供更大議價空間。

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十大屋苑｜中原：周末成交重上雙位數 端午節3日假共錄11宗

嘉湖山莊周末兩天錄2宗成交，按周持平，平均實用呎價約8,743元，較上周跌約5.8%。(資料圖片)

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