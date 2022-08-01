十大屋苑｜中原：7月錄143宗成交 按月再跌 見兩年半新低

美國連續大手加息，加上新盤低價搶客，打擊二手市場交投。中原地產表示，十大屋苑於過去周末兩日錄得7宗成交，按周減少6宗或46.2%，「捧蛋」屋苑共5個，當中3個新界區指標周末齊「食白果」。至於累計7月份，合共錄得約143宗成交，較6月份的147宗跌2.7%，見兩年半以來按月新低。

指標屋苑五升五跌 美孚新邨表現最佳

7月份十大屋苑中，有一半屋苑成交量按月報跌，跌幅最大為鴨脷洲海怡半島，按月挫53%，至7宗；鰂魚涌康怡花園亦按月減少50%，至3宗。其他回落屋苑包括鰂魚涌太古城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園，跌幅介乎20%至45.5%。另外5個屋苑按月報升，其中荔枝角美孚新邨表現最佳，交投按月飆九成，至21宗。至於紅磡黃埔花園、觀塘麗港城、沙田第一城及將軍澳新都城升幅介乎5.9%至33.3%。

陳永傑：新盤低價出擊 凍結新界區購買力

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末屯門新盤NOVO LAND首輪銷售336伙全數沽清，盡吸各區的購買力。近期市場以新盤主導，屯門及粉嶺新盤均以低價出擊，令二手市場備受衝擊，更直接凍結新界區購買力。個別二手業主願意減價讓步，有見樓市前景未明，沽貨的決心加大。