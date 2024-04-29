十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣升至9宗 五屋苑仍要「交白卷」

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，一手新盤連接推出並以優惠吸客，成功刺激市場購買力，主要焦點持續留在一手市場，二手屋苑交投量續窄幅上落。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(27至28日)十大指標屋苑錄9宗二手成交，較對上周末(20至21日)的7宗，按周增加2宗或29%，為近五個周末新高，不過亦已連續五周在單位數水平窄幅徘徊。

廖偉強指出，市區矚目新盤首批銷情熾熱，市場上亦有不少一手盤以優惠價吸引客源，搶佔樓市焦點；二手方面，由於自早前撤辣以來，買家蜂湧入市而消耗不少購買力及平價盤源，有待新一輪筍貨盤源補充，才有更明顯突破。