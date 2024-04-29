十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣升至9宗 五屋苑仍要「交白卷」

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，一手新盤連接推出並以優惠吸客，成功刺激市場購買力，主要焦點持續留在一手市場，二手屋苑交投量續窄幅上落。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(27至28日)十大指標屋苑錄9宗二手成交，較對上周末(20至21日)的7宗，按周增加2宗或29%，為近五個周末新高，不過亦已連續五周在單位數水平窄幅徘徊。
廖偉強指出，市區矚目新盤首批銷情熾熱，市場上亦有不少一手盤以優惠價吸引客源，搶佔樓市焦點；二手方面，由於自早前撤辣以來，買家蜂湧入市而消耗不少購買力及平價盤源，有待新一輪筍貨盤源補充，才有更明顯突破。
在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，九龍區交投最旺，錄得6宗買賣；新界區錄得2宗成交；港島區則暫錄得1宗交投。若以屋苑劃分，以美孚新邨表現最好，錄得3宗成交；緊隨其後為新都城的2宗買賣；其次太古城、麗港城、沙田第一城及嘉湖山莊，各錄1宗交投。至於，康怡花園、杏花邨、黃埔花園、美孚新邨及映灣園五個屋苑則「交白卷」。
新都城周末錄2宗買賣
利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮稱，剛過去的周末兩天新都城錄得2宗成交，單位包括2期10座中層E室，以及1期5座低層B室，實用面積分別約441方呎及364方呎，分別以622萬及518萬元易手，呎價各自約14,104元及14,231元。
沙田第一城高層戶466萬易手
利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛指，沙田第一城周末暫錄1宗買賣，單位為10座高層C室，實用面積約327方呎，成交價約466萬元，呎價約14,251元。