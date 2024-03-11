十大屋苑｜利嘉閣：周末錄21宗成交 按周跌32% 邊個屋苑罕有「食白果」？

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，市場聚焦在一手新盤，加上二手業主看好後市，部分加價或反價，都拖慢交投量。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六、日(9至10日)十大指標屋苑錄得21宗二手成交，較對上周六、日(2至3日)的31宗，按周減少10宗或32%，為自2月中以來首次回調，但仍維持在雙位數水平。

廖偉強指出，全城焦點落在一手市場及貨尾新盤促銷，而近期買家以國內客為主，一次過買入單位的數量亦較多，加上代理配合積極銷售，已搶去大部分客源。至於剛過去周末日，二手成交維持雙位數，反映撤辣後，市場氣氛仍然熾熱，但礙於業主對後市前景樂觀，個別業主採惜售態度而決定加價，與買家想執平貨的心態成強烈對比，雙方需時拉扯，因而拖慢成交步伐。