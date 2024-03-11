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地產
2024-03-11 07:00:00

十大屋苑｜利嘉閣：周末錄21宗成交 按周跌32% 邊個屋苑罕有「食白果」？

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十大屋苑｜利嘉閣：周末錄21宗成交 按周跌32% 邊個屋苑罕有「食白果」？

十大屋苑｜利嘉閣：周末錄21宗成交 按周跌32% 邊個屋苑罕有「食白果」？

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，市場聚焦在一手新盤，加上二手業主看好後市，部分加價或反價，都拖慢交投量。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六、日(910)十大指標屋苑錄得21宗二手成交，較對上周六、日(23)31宗，按周減少10宗或32%，為自2月中以來首次回調，但仍維持在雙位數水平。

廖偉強指出，全城焦點落在一手市場及貨尾新盤促銷，而近期買家以國內客為主，一次過買入單位的數量亦較多，加上代理配合積極銷售，已搶去大部分客源。至於剛過去周末日，二手成交維持雙位數，反映撤辣後，市場氣氛仍然熾熱，但礙於業主對後市前景樂觀，個別業主採惜售態度而決定加價，與買家想執平貨的心態成強烈對比，雙方需時拉扯，因而拖慢成交步伐。

在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以新界區表現最佳，暫以12宗交易跑贏其餘兩區；港島區交投亦不俗，由上周倍增至6宗；而九龍區則減至3宗。若以屋苑劃分，沙田第一城促成6宗最旺，映灣園、太古城及嘉湖山莊同樣出色，齊錄3宗成交；杏花邨出現「零的突破」，有2宗成交；至於康怡花園、黃埔花園、麗港城及美孚新邨各錄1宗買賣，而新都城則罕有交白卷。

十大屋苑｜利嘉閣：周末錄21宗成交 按周跌32% 邊個屋苑罕有「食白果」？

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六、日(9至10日)十大指標屋苑錄得21宗二手成交，較對上周六、日(2至3日)的31宗，按周減少10宗或32%。

太古城周末錄3宗買賣

利嘉閣地產太古城分行首席聯席董事林俊傑稱，過去兩天太古城錄得3宗成交，其中包括青松閣低層B室，實用面積約1,015方呎，採三房間隔，望全海景，以1,768萬元易手，呎價約17,418元。另外，景天閣低層C室及寧安閣高層G室，分別以1,100萬及785萬元沽出，呎價各約15,559元及14,811元。

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嘉湖山莊部分業主反價及封盤令盤源缺

利嘉閣地產天水圍-天盛分行經理蕭啟諾說，嘉湖山莊周末兩天錄得3宗成交，受惠樓市全面撤辣，買家入市信心增加，不過，同時亦出現業主反價以至封盤情況，在盤源缺少下，不少買家轉而考慮一手市場。周末成交單位中，包括美湖居1座高層F室，實用面積約441方呎，成交價400萬元，呎價約9,070元。

新都城周末「食蛋」 3月錄7宗成交

利嘉閣地產新都城分行首席聯席董事鄧達榮表示，新都城於過去周末「食白果」，認為牛頭角新盤以低價開售，搶去部分客源，再加上撤辣後，個別業主睇好後市而作出反價行為，都直接影響銷情。他補充，新都城3月迄今暫錄7宗成交，平均呎價約13,650元。

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