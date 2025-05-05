十大屋苑｜周末成交倍升兼創5周新高 中原：兩大因素令買家置業信心回升

二手交投氣氛改善，據中原地產統計，十大屋苑於過去周末兩日(3及4日)錄得14宗成交，較上周末的7宗反彈1倍，重上雙位數交投量之餘，亦創近5周新高。其中太古城錄得4宗表現最活躍，其次為3宗的嘉湖山莊，新都城錄得2宗，康怡花園、海怡半島、美孚新邨及沙田第一城各錄1宗；零成交屋苑大減至2個，分別為黃埔花園及映灣園。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，過去周末西沙「票王新盤」次輪開售，銷情繼續報捷，令早前抱觀望態度的買家重拾置業信心，趁長假期積極睇樓，加上下周美國聯儲局再有議息會議，市場憧憬重啟減息步伐，令買家加快入市決定，一、二手皆旺。