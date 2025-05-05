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地產
2025-05-05 21:03:47

十大屋苑｜周末成交倍升兼創5周新高 中原：兩大因素令買家置業信心回升

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十大屋苑｜周末成交倍升兼創5周新高 中原：兩大因素令買家置業信心回升

十大屋苑｜周末成交倍升兼創5周新高 中原：兩大因素令買家置業信心回升

二手交投氣氛改善，據中原地產統計，十大屋苑於過去周末兩日(34)錄得14宗成交，較上周末的7宗反彈1倍，重上雙位數交投量之餘，亦創近5周新高。其中太古城錄得4宗表現最活躍，其次為3宗的嘉湖山莊，新都城錄得2宗，康怡花園、海怡半島、美孚新邨及沙田第一城各錄1宗；零成交屋苑大減至2個，分別為黃埔花園及映灣園。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，過去周末西沙「票王新盤」次輪開售，銷情繼續報捷，令早前抱觀望態度的買家重拾置業信心，趁長假期積極睇樓，加上下周美國聯儲局再有議息會議，市場憧憬重啟減息步伐，令買家加快入市決定，一、二手皆旺。

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十大屋苑｜周末成交倍升兼創5周新高 中原：兩大因素令買家置業信心回升

十大屋苑｜周末成交倍升兼創5周新高 中原：兩大因素令買家置業信心回升

長情業主1205萬沽康怡花園三房套

中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑稱，康怡花園本周末錄得1宗成交，交投平穩，單位為J座中層1室，實用面積約902方呎，三房套房間隔，享西北內園景，最新以1,205萬元沽出，呎價約13,359元。原業主早於1995年以608萬元入市，持貨約30年，現轉手帳面獲利597萬元，單位期內升值約98.2%。據了解，康怡花園本月暫錄得2宗成交，平均實用呎價約12,903元。

海怡半島打破悶局

中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪說，海怡半島過去周末打破悶局，錄得1宗成交，單位為9座低層B室，實用面積約742方呎，屬三房套房連儲物房間隔，擁向北臨海景致，以913萬元成交，呎價約12,305元。據了解，原業主於2010年以596萬元購入單位，持貨約15年，現沽貨帳面賺317萬元，單位期內升值約53.2%

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嘉湖山莊三房「03年貨」轉手賺逾2

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，西沙新盤熱銷，買家重拾置業信心，區內二手交投升溫。嘉湖山莊周末兩日錄得3宗成交，平均實用呎價約7,530元。成交包括美湖居5座中層D室，實用面積約544方呎，三房間隔，擁西北內園景，放盤當日即以420萬元沽出，呎價約7,721元。原業主於2003年僅以118萬元購入單位，是次轉手帳面大幅獲利302萬元，單位22年間升值近2.6倍。

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