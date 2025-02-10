十大屋苑｜周末成交回升創8周新高 中原：一二手「小陽春」已現雛形｜二手市況

農曆新年假期後二手交投回暖，據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(8及9日)錄得8宗成交，創8周新高；當中美孚新邨錄得4宗買賣個案表現最活躍，海怡半島錄得2宗，沙田第一城及映灣園各錄1宗，而零成交屋苑降至6個。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，蛇年第二個周末，十大屋苑周末買賣成交創8周新高，二手市場已有轉旺勢頭；而一手市場方面，發展商亦紛紛出擊，除了北角新盤以震撼價推售，各區一手貨尾亦進行銷售，周末兩天一手成交錄逾70宗，一二手「小陽春」已現雛形，樓市持續向好。