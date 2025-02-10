熱門搜尋:
渣打馬拉松2025 大S離世 DeepSeek 情人節2025 新店關注組 珀岸 行山路線 網上熱話 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-02-10 06:30:00

十大屋苑｜周末成交回升創8周新高 中原：一二手「小陽春」已現雛形｜二手市況

分享：
十大屋苑｜周末成交回升創8周新高 中原：一二手「小陽春」已現雛形｜二手市況

十大屋苑｜周末成交回升創8周新高 中原：一二手「小陽春」已現雛形｜二手市況

adblk5

農曆新年假期後二手交投回暖，據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(89)錄得8宗成交，創8周新高；當中美孚新邨錄得4宗買賣個案表現最活躍，海怡半島錄得2宗，沙田第一城及映灣園各錄1宗，而零成交屋苑降至6個。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，蛇年第二個周末，十大屋苑周末買賣成交創8周新高，二手市場已有轉旺勢頭；而一手市場方面，發展商亦紛紛出擊，除了北角新盤以震撼價推售，各區一手貨尾亦進行銷售，周末兩天一手成交錄逾70宗，一二手「小陽春」已現雛形，樓市持續向好。

adblk6

海怡半島全月暫錄2宗成交

中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪稱，假期完結，睇樓及買賣活動亦開始復常，海怡半島打破本月交投悶局，周末兩日連錄2宗成交，全月暫錄2宗，較上月同期少1宗，平均實用呎價約11,632元。

十大屋苑｜周末成交回升創8周新高 中原：一二手「小陽春」已現雛形｜二手市況

十大屋苑｜周末成交回升創8周新高 中原：一二手「小陽春」已現雛形｜二手市況

美孚新邨兩房598萬易主

中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑指，美孚新邨過去周末錄得4宗買賣，平均實用呎價8,933元。其中包括7期萬事達廣場3號中層B室，實用面積約659方呎，兩房間隔，以598萬元沽出，呎價約9,074元。據了解，原業主於2009年以379萬元購入單位，持貨約16年，是次轉售帳面獲利219萬元，單位期內升值約57.8%   

映灣園打破約兩個月周末「捧蛋」局面

中原地產東涌映灣園分行經理張奇瑋說，映灣園打破約兩個月周末零成交局面，過去周末售出5座高層F室，實用面積約495方呎，兩房間隔，成交價525萬元，呎價約10,606元。據了解，原業主於2012年以438萬元購入單位，持貨約13年，是次轉手帳面賺87萬元，單位期內升值近20%

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能