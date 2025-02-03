十大屋苑｜周末買賣跌至1宗 利嘉閣：積聚購買力料新春後爆發｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，農曆新歲後首個周末兼新春5天長假期，節日氣氛濃厚，業主及買家不少都外遊度假，短暫停止買賣活動，樓市交投相對淡靜，十大二手屋苑只錄得零星買賣。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(1至2日)十大指標屋苑錄得1宗二手成交，較對上周末(1月25至26日)的4宗，按周減少3宗或約75%，創51個周末最少；而農曆新年五天假期(1月29日至2月2日)十大指標屋苑合共則錄得3宗買賣，若與去年龍年農曆新年的零成交比較，今年蛇年新春期間的買賣交投已略有增長。

廖偉強指出，農曆新年期間不論業主及買家的買賣活動都相對放緩，直到昨日開始一手新盤市場氣氛開始恢復，惟交投仍集中在一手，相信到農曆新年過後，二手交投將逐漸回穩，預料下周六、日的十大指標屋苑成交量，有機會增長至接近雙位數水平，反映新年前後及長假期間積聚的購買力重返市場。

新都城高層戶以約473萬易手 在過去5天的十大指標屋苑買賣中，只有3個屋苑錄得買賣。若以區域劃分，港島區、九龍區及新界區分別各佔3宗。若以屋苑劃分，太古城、新都城及映灣園各錄1宗成交，而其餘七個屋苑則暫時交白卷。