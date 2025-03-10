十大屋苑｜周末錄8宗買賣 按周增六成 利嘉閣：一手帶旺整體市況｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，一手新盤熱賣帶動整體樓市靠穩，加上股市近日再次造好及印花稅利好下，二手買賣亦見喘穩回暖。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(8至9日)十大指標屋苑錄得8宗二手成交，較對上一個周末(1至2日)的5宗，按周增加3宗或60%，但仍維持在單位數浮沉。
廖偉強指出，新盤旺市之下，整體買家入市信心回升，樓價亦漸見轉穩，有二手業主對後市也轉趨較樂觀，造成買賣雙方就價格議幅的時間拉長，令二手交投維持相對緩慢，相信短期內二手市況仍受一手推盤節奏所左右，需待新盤喘氣或較多向隅客回流，二手才有較突破的表現。
過去兩天的十大指標屋苑買賣中，共有5個屋苑錄得買賣。若以區域劃分，新界區及九龍區雙雙錄得3宗交投；而港島區則有2宗成交。若以屋苑劃分，太古城、新都城及嘉湖山莊各錄2宗成交；美孚新邨及沙田第一城則各錄1宗二手成交，其餘5個屋苑暫時「捧蛋」。
太古城南天閣中層戶售960萬
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻稱，太古城周末售出單位包括南天閣中層H室，實用面積約592方呎，成交價960萬元，呎價約16,216元。丁培鴻續稱，近日在未有進一步利好消息推動下，加上成交價略有回升，令買家考慮時間增加，導致太古城睇樓及交投都未算積極。
新都城2座高層戶530萬易手
利嘉閣地產新都城分行首席聯席董事鄧達榮說，在一手新盤帶動整體樓市氣氛之下，新都城於過去兩日共錄得2宗成交，其中包括1期2座高層G室，實用面積約364方呎，新近以約530萬元售出，呎價約14,560元。另一宗為3期3座高層A室，實用面積約470方呎，以約632.8萬元轉手，呎價約13,464元。
沙田第一城高層戶420萬沽出
利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛表示，沙田第一城周末售出32座高層C室，實用面積約327方呎，以420萬元沽出，呎價約12,844元。