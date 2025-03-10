十大屋苑｜周末錄8宗買賣 按周增六成 利嘉閣：一手帶旺整體市況｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，一手新盤熱賣帶動整體樓市靠穩，加上股市近日再次造好及印花稅利好下，二手買賣亦見喘穩回暖。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(8至9日)十大指標屋苑錄得8宗二手成交，較對上一個周末(1至2日)的5宗，按周增加3宗或60%，但仍維持在單位數浮沉。

廖偉強指出，新盤旺市之下，整體買家入市信心回升，樓價亦漸見轉穩，有二手業主對後市也轉趨較樂觀，造成買賣雙方就價格議幅的時間拉長，令二手交投維持相對緩慢，相信短期內二手市況仍受一手推盤節奏所左右，需待新盤喘氣或較多向隅客回流，二手才有較突破的表現。